02 ноября 2024

Лавров: страны БРИКС разработали рекомендации по платежным системам

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Лавров выразил надежду на то, что Бразилия продолжит работу над этим направлением Фото:

Страны БРИКС активно работают над созданием альтернативных платежных механизмов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью TV BRICS. По его словам, уже разработаны предварительные рекомендации, которые лягут в основу новых систем.

«Уже разработаны рекомендации. Они пока не окончательные, но уже дают возможность начать создавать надежные, устойчивые, долгосрочные системы», — подчеркнул Лавров. Эти меры представляют собой первый шаг к формированию независимых финансовых структур в рамках группы БРИКС.

Кроме того, Лавров выразил надежду на то, что Бразилия, будучи следующим председателем БРИКС, продолжит работу над этим направлением. Вопросы развития альтернативных платежных систем обсуждались на саммите в Казани и на протяжении года на встречах министров финансов и глав центральных банков стран-участниц.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов объявил о создании новой платежной системы для государств, входящих в БРИКС, которая предназначена для замены традиционных банковских структур и внедрения системы передачи финансовых сообщений. По словам главы Минфина, разрабатываемая платежная система будет отличаться уникальностью и инновационностью, основываясь на последних достижениях в области цифровых финансовых технологий. Силуанов подчеркнул, что в ситуации, когда международные финансовые механизмы подвергаются политическому влиянию, что угрожает независимости проведения трансакций, создание нейтральной и надежной расчетной системы становится особенно актуальным.

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Страны БРИКС активно работают над созданием альтернативных платежных механизмов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью TV BRICS. По его словам, уже разработаны предварительные рекомендации, которые лягут в основу новых систем. «Уже разработаны рекомендации. Они пока не окончательные, но уже дают возможность начать создавать надежные, устойчивые, долгосрочные системы», — подчеркнул Лавров. Эти меры представляют собой первый шаг к формированию независимых финансовых структур в рамках группы БРИКС. Кроме того, Лавров выразил надежду на то, что Бразилия, будучи следующим председателем БРИКС, продолжит работу над этим направлением. Вопросы развития альтернативных платежных систем обсуждались на саммите в Казани и на протяжении года на встречах министров финансов и глав центральных банков стран-участниц. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов объявил о создании новой платежной системы для государств, входящих в БРИКС, которая предназначена для замены традиционных банковских структур и внедрения системы передачи финансовых сообщений. По словам главы Минфина, разрабатываемая платежная система будет отличаться уникальностью и инновационностью, основываясь на последних достижениях в области цифровых финансовых технологий. Силуанов подчеркнул, что в ситуации, когда международные финансовые механизмы подвергаются политическому влиянию, что угрожает независимости проведения трансакций, создание нейтральной и надежной расчетной системы становится особенно актуальным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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