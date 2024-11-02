Лавров: страны БРИКС разработали рекомендации по платежным системам

03 ноября 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Лавров выразил надежду на то, что Бразилия продолжит работу над этим направлением Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны БРИКС активно работают над созданием альтернативных платежных механизмов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью TV BRICS. По его словам, уже разработаны предварительные рекомендации, которые лягут в основу новых систем. «Уже разработаны рекомендации. Они пока не окончательные, но уже дают возможность начать создавать надежные, устойчивые, долгосрочные системы», — подчеркнул Лавров. Эти меры представляют собой первый шаг к формированию независимых финансовых структур в рамках группы БРИКС. Кроме того, Лавров выразил надежду на то, что Бразилия, будучи следующим председателем БРИКС, продолжит работу над этим направлением. Вопросы развития альтернативных платежных систем обсуждались на саммите в Казани и на протяжении года на встречах министров финансов и глав центральных банков стран-участниц. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов объявил о создании новой платежной системы для государств, входящих в БРИКС, которая предназначена для замены традиционных банковских структур и внедрения системы передачи финансовых сообщений. По словам главы Минфина, разрабатываемая платежная система будет отличаться уникальностью и инновационностью, основываясь на последних достижениях в области цифровых финансовых технологий. Силуанов подчеркнул, что в ситуации, когда международные финансовые механизмы подвергаются политическому влиянию, что угрожает независимости проведения трансакций, создание нейтральной и надежной расчетной системы становится особенно актуальным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны БРИКС активно работают над созданием альтернативных платежных механизмов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью TV BRICS. По его словам, уже разработаны предварительные рекомендации, которые лягут в основу новых систем. «Уже разработаны рекомендации. Они пока не окончательные, но уже дают возможность начать создавать надежные, устойчивые, долгосрочные системы», — подчеркнул Лавров. Эти меры представляют собой первый шаг к формированию независимых финансовых структур в рамках группы БРИКС. Кроме того, Лавров выразил надежду на то, что Бразилия, будучи следующим председателем БРИКС, продолжит работу над этим направлением. Вопросы развития альтернативных платежных систем обсуждались на саммите в Казани и на протяжении года на встречах министров финансов и глав центральных банков стран-участниц. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов объявил о создании новой платежной системы для государств, входящих в БРИКС, которая предназначена для замены традиционных банковских структур и внедрения системы передачи финансовых сообщений. По словам главы Минфина, разрабатываемая платежная система будет отличаться уникальностью и инновационностью, основываясь на последних достижениях в области цифровых финансовых технологий. Силуанов подчеркнул, что в ситуации, когда международные финансовые механизмы подвергаются политическому влиянию, что угрожает независимости проведения трансакций, создание нейтральной и надежной расчетной системы становится особенно актуальным.