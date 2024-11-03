В аэропорту Кольцово на сутки задержали самолет в ХМАО. Скрин

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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, руслайн, Bombardier CRJ 100
Рейс до Белоярского опаздывает на сутки (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на сутки задержали самолет до Белоярского (ХМАО) авиакомпании «Руслайн». Об этом информирует онлайн-табло авиагавани.

«Рейс 7R-825 судна CRJ-100 должен был вылететь из Екатеринбурга 2 ноября в 13:45 и долететь до Белоярского в 15:15 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово. Сейчас вылет борта стоит на 3 ноября в 13:30 по екатеринбургскому времени.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании «Руслайн» за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
Фото:
Рейс должен был вылететь днем 2 ноября
Рейс должен был вылететь днем 2 ноября
Фото:

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово на сутки задержали самолет до Белоярского (ХМАО) авиакомпании «Руслайн». Об этом информирует онлайн-табло авиагавани. «Рейс 7R-825 судна CRJ-100 должен был вылететь из Екатеринбурга 2 ноября в 13:45 и долететь до Белоярского в 15:15 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово. Сейчас вылет борта стоит на 3 ноября в 13:30 по екатеринбургскому времени. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании «Руслайн» за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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