Рейс до Белоярского опаздывает на сутки (архивное фото)
В екатеринбургском аэропорту Кольцово на сутки задержали самолет до Белоярского (ХМАО) авиакомпании «Руслайн». Об этом информирует онлайн-табло авиагавани.
«Рейс 7R-825 судна CRJ-100 должен был вылететь из Екатеринбурга 2 ноября в 13:45 и долететь до Белоярского в 15:15 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово. Сейчас вылет борта стоит на 3 ноября в 13:30 по екатеринбургскому времени.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании «Руслайн» за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
Ситуация на момент публикации
Рейс должен был вылететь днем 2 ноября
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