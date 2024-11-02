Смольянинов* не стал обжаловать свой арест по делу о фейках

Актер Артур Смольянинов (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов на территории РФ, а также внесен в список террористов и экстремистов), обвиняемый в распространении фейков о Вооруженных силах России и возбуждении вражды, не будет оспаривать решение суда о своем заочном аресте. Об этом стало известно из материалов суда.
«Решение об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Смольянинову Артуру Сергеевичу вступило в законную силу», — указывается в материалах суда, передает ТАСС. Это подтверждает, что Смольянинов не стал обжаловать данное решение.
Смольянинова заочно арестовали в Москве. В дальнейших перспективах для актера ситуация остается неопределенной. Ранее профессор Иван Соловьев в беседе с RT обсуждал возможные последствия заочного ареста, но конкретные детали относительно дальнейших действий правосудия или защиты Смольянинова пока не раскрываются.
*Артур Смольянинов — включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории Российской Федерации, а также внесен в список террористов и экстремистов
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