02 ноября 2024

Смольянинов* не стал обжаловать свой арест по делу о фейках

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Мера пресечения Василию Кузнецову. Екатеринбург, приговор, судья, суд, мера пресечения, судебное заседание, избрание меры
Смольянинова заочно арестовали в Москве Фото:

Актер Артур Смольянинов (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов на территории РФ, а также внесен в список террористов и экстремистов), обвиняемый в распространении фейков о Вооруженных силах России и возбуждении вражды, не будет оспаривать решение суда о своем заочном аресте. Об этом стало известно из материалов суда.

«Решение об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Смольянинову Артуру Сергеевичу вступило в законную силу», — указывается в материалах суда, передает ТАСС. Это подтверждает, что Смольянинов не стал обжаловать данное решение.

Смольянинова заочно арестовали в Москве. В дальнейших перспективах для актера ситуация остается неопределенной. Ранее профессор Иван Соловьев в беседе с RT обсуждал возможные последствия заочного ареста, но конкретные детали относительно дальнейших действий правосудия или защиты Смольянинова пока не раскрываются.

*Артур Смольянинов — включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории Российской Федерации, а также внесен в список террористов и экстремистов

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Актер Артур Смольянинов (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов на территории РФ, а также внесен в список террористов и экстремистов), обвиняемый в распространении фейков о Вооруженных силах России и возбуждении вражды, не будет оспаривать решение суда о своем заочном аресте. Об этом стало известно из материалов суда. «Решение об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Смольянинову Артуру Сергеевичу вступило в законную силу», — указывается в материалах суда, передает ТАСС. Это подтверждает, что Смольянинов не стал обжаловать данное решение. Смольянинова заочно арестовали в Москве. В дальнейших перспективах для актера ситуация остается неопределенной. Ранее профессор Иван Соловьев в беседе с RT обсуждал возможные последствия заочного ареста, но конкретные детали относительно дальнейших действий правосудия или защиты Смольянинова пока не раскрываются. *Артур Смольянинов — включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории Российской Федерации, а также внесен в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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