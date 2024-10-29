Актера Смольянинова* заочно арестовали в Москве

29 октября 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Смольянинов* обвиняется в дискредитации ВС РФ Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Актера Артура Смольянинова (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов на территории РФ, а также внесен в список террористов и экстремистов) заочно арестовали на два месяца по статьям о распространении фейков об армии и возбуждении ненависти или вражды. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смольянинова Артура Сергеевича», — говорится в сообщении. Там добавили, что арест назначен на срок два месяца. Это решение вступает в силу с момента экстрадиции или задержания актера в России. Смольянинова обвиняют в возбуждении ненависти и распространении ложной информации о ВС РФ. В апреле 2022 года Артур Смольянинов выразил осуждение проведению СВО на Украине. После этого актеру стали поступать предложения из-за границы, и он переехал в США, где основал музыкальную группу «Смола» и выпустил альбом «Пыль» в сентябре 2022 года. В России против него возбудили административное дело за дискредитацию армии, а в январе 2023 года он оказался в списке иностранных агентов. Начало 2023 года ознаменовалось уголовным делом против Смольянинова, вызванным интервью, в котором он заявил о готовности поддержать Украину и выразил равнодушие к судьбе России. Эксперты предполагают, что актер пытается заручиться поддержкой Киева. Ранее считавшийся аполитичным, с весны 2022 года Смольянинов активно выражает свои взгляды и критикует действия России. *Артур Смольянинов — включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории Российской Федерации, а также внесен в список террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актера Артура Смольянинова (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов на территории РФ, а также внесен в список террористов и экстремистов) заочно арестовали на два месяца по статьям о распространении фейков об армии и возбуждении ненависти или вражды. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смольянинова Артура Сергеевича», — говорится в сообщении. Там добавили, что арест назначен на срок два месяца. Это решение вступает в силу с момента экстрадиции или задержания актера в России. Смольянинова обвиняют в возбуждении ненависти и распространении ложной информации о ВС РФ. В апреле 2022 года Артур Смольянинов выразил осуждение проведению СВО на Украине. После этого актеру стали поступать предложения из-за границы, и он переехал в США, где основал музыкальную группу «Смола» и выпустил альбом «Пыль» в сентябре 2022 года. В России против него возбудили административное дело за дискредитацию армии, а в январе 2023 года он оказался в списке иностранных агентов. Начало 2023 года ознаменовалось уголовным делом против Смольянинова, вызванным интервью, в котором он заявил о готовности поддержать Украину и выразил равнодушие к судьбе России. Эксперты предполагают, что актер пытается заручиться поддержкой Киева. Ранее считавшийся аполитичным, с весны 2022 года Смольянинов активно выражает свои взгляды и критикует действия России. *Артур Смольянинов — включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории Российской Федерации, а также внесен в список террористов и экстремистов