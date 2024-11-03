Расчет ЗРК уничтожил одной ракетой более десяти снарядов «Града» ВСУ

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Российский ЗРК "Бук-М1" уничтожил снаряды "Града", которыми ВСУ обстреливали освобождавших Угледар военных ВС РФ
Российский ЗРК "Бук-М1" уничтожил снаряды "Града", которыми ВСУ обстреливали освобождавших Угледар военных ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Расчет российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» уничтожил одной ракетой двенадцать снарядов «Града», выпущенных ВСУ по освобождавшим Угледар бойцам ВС РФ. Об этом рассказал замкомандира батареи с позывным Тайга.

«При освобождении Угледара противник выпустил пакет РСЗО „Град“ — около двенадцати снарядов. Был произведен пуск по ближайшей цели, и за счет поражения первой цели и разлета осколков был поражен весь пакет», — сообщил Тайга, его слова передает Минобороны РФ в официальном telegram-канале. По словам замкомандира, расчет его ЗРК уничтожил десятки воздушных целей, такие как снаряды РСЗО, дроны «Фурия» и «Лелека» и другие. 

ЗРК «Бук-М1» поддерживают пехоты и ведут воздушное прикрытие ее позиций. После обнаружения целей расчеты этих комплексов берут их на сопровождение и уничтожают на расстоянии от трех до 45 километров и на высоте до 22 километров.

Угледар был освобожден 2 октября. Тогда украинскому командованию дали разрешение на вывод войск, чтобы сохранить личный состав и технику.

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Расчет российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» уничтожил одной ракетой двенадцать снарядов «Града», выпущенных ВСУ по освобождавшим Угледар бойцам ВС РФ. Об этом рассказал замкомандира батареи с позывным Тайга. «При освобождении Угледара противник выпустил пакет РСЗО „Град“ — около двенадцати снарядов. Был произведен пуск по ближайшей цели, и за счет поражения первой цели и разлета осколков был поражен весь пакет», — сообщил Тайга, его слова передает Минобороны РФ в официальном telegram-канале. По словам замкомандира, расчет его ЗРК уничтожил десятки воздушных целей, такие как снаряды РСЗО, дроны «Фурия» и «Лелека» и другие.  ЗРК «Бук-М1» поддерживают пехоты и ведут воздушное прикрытие ее позиций. После обнаружения целей расчеты этих комплексов берут их на сопровождение и уничтожают на расстоянии от трех до 45 километров и на высоте до 22 километров. Угледар был освобожден 2 октября. Тогда украинскому командованию дали разрешение на вывод войск, чтобы сохранить личный состав и технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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