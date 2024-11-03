Расчет ЗРК уничтожил одной ракетой более десяти снарядов «Града» ВСУ

Расчет российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» уничтожил одной ракетой двенадцать снарядов «Града», выпущенных ВСУ по освобождавшим Угледар бойцам ВС РФ. Об этом рассказал замкомандира батареи с позывным Тайга.
«При освобождении Угледара противник выпустил пакет РСЗО „Град“ — около двенадцати снарядов. Был произведен пуск по ближайшей цели, и за счет поражения первой цели и разлета осколков был поражен весь пакет», — сообщил Тайга, его слова передает Минобороны РФ в официальном telegram-канале. По словам замкомандира, расчет его ЗРК уничтожил десятки воздушных целей, такие как снаряды РСЗО, дроны «Фурия» и «Лелека» и другие.
ЗРК «Бук-М1» поддерживают пехоты и ведут воздушное прикрытие ее позиций. После обнаружения целей расчеты этих комплексов берут их на сопровождение и уничтожают на расстоянии от трех до 45 километров и на высоте до 22 километров.
Угледар был освобожден 2 октября. Тогда украинскому командованию дали разрешение на вывод войск, чтобы сохранить личный состав и технику.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.