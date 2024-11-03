Украина должна активнее вести мирные переговоры с Россией, поскольку страна сталкивается с трудностями в самостоятельном производстве вооружения и использовании западных поставок. Неспособность Киева разработать долгосрочную стратегию обороны, несмотря на значительную внешнюю помощь, является ключевым аргументом для изменения тактики, сообщил американский аналитик Харрисон Касс.
«Если вы не в состоянии обеспечить себя собственными средствами обороны, не оснащены должным образом, чтобы защитить себя, или не способны разрабатывать долгосрочные стратегии, несмотря на получение миллиардов и миллиардов долларов помощи, то вам, возможно, стоит настойчиво добиваться мира», — приводит слова Касса The National Interest. Аналитик также указывает на то, что опыт последних лет показывает неспособность Киева улучшить свое положение на поле боя. Касс уверен, что новые пакеты военной помощи не изменят тяжелую ситуацию для Украины, и призывает к прекращению требований о дополнительных поставках оружия и к началу активных мирных переговоров.
Ранее на Украине заявили, что намерены начать выпуск собственных баллистических и крылатых ракет в середине 2025 года. По словам директора украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексея Петрова, летные испытания этого вида оружия уже были.
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