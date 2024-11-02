Курганское ГУ МЧС предупредило об усилении ветра

Порывы ветра будут достигать 26 метров в секунду
В Курганской области 3 ноября прогнозируется усиление ветра до 21-26 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Внимание! В Курганской области 3 ноября ожидается усиление ветра до 21—26 метров в секунду», — сообщили на сайте ведомства.
Ранее МЧС сообщало о порывах ветра до 20 метров в секунду. В Курганской области ожидаются мокрый снег, гололед и дождь, а температура воздуха составит от -1 до +9 градусов.
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