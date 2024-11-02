02 ноября 2024

Курганское ГУ МЧС предупредило об усилении ветра

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Курган, снег, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость, дорога, пешеход, порывистый ветер
Порывы ветра будут достигать 26 метров в секунду Фото:

В Курганской области 3 ноября прогнозируется усиление ветра до 21-26 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Внимание! В Курганской области 3 ноября ожидается усиление ветра до 21—26 метров в секунду», — сообщили на сайте ведомства.

Ранее МЧС сообщало о порывах ветра до 20 метров в секунду. В Курганской области ожидаются мокрый снег, гололед и дождь, а температура воздуха составит от -1 до +9 градусов.

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В Курганской области 3 ноября прогнозируется усиление ветра до 21-26 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Внимание! В Курганской области 3 ноября ожидается усиление ветра до 21—26 метров в секунду», — сообщили на сайте ведомства. Ранее МЧС сообщало о порывах ветра до 20 метров в секунду. В Курганской области ожидаются мокрый снег, гололед и дождь, а температура воздуха составит от -1 до +9 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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