Курганское ГУ МЧС предупредило об усилении ветра

03 ноября 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Порывы ветра будут достигать 26 метров в секунду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области 3 ноября прогнозируется усиление ветра до 21-26 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Внимание! В Курганской области 3 ноября ожидается усиление ветра до 21—26 метров в секунду», — сообщили на сайте ведомства. Ранее МЧС сообщало о порывах ветра до 20 метров в секунду. В Курганской области ожидаются мокрый снег, гололед и дождь, а температура воздуха составит от -1 до +9 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области 3 ноября прогнозируется усиление ветра до 21-26 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Внимание! В Курганской области 3 ноября ожидается усиление ветра до 21—26 метров в секунду», — сообщили на сайте ведомства. Ранее МЧС сообщало о порывах ветра до 20 метров в секунду. В Курганской области ожидаются мокрый снег, гололед и дождь, а температура воздуха составит от -1 до +9 градусов.