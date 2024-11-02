За сутки в Свердловской области случилось 16 пожаров

В Свердловской области за сутки случилось 16 техногенных пожаров, четыре из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщило в своем telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Огнеборцы реагировали на 16 техногенных пожаров, из них четыре пожара произошли в жилом секторе», — говорится в сообщении. В ведомстве посоветовали не пренебрегать правилами пожарной безопасности, так как это может привести к трагическим последствиям.
В Верхней Салде 2 ноября по улице Солнечной сгорел садовый дом. Площадь пожара составила 92 квадратных метра. Огонь удалось потушить за 35 минут, было задействовано 10 специалистов на двух единицах техники.
Как ранее рассказывало URA.RU, в Ревде (Свердловская область) 31 октября мужчина заживо сгорел в собственной квартире. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Пожар тушили семь спасателей и три единицы спецтехники.
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