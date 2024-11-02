Происшествия Криминал Челябинские силовики провели рейды по домам цыган, склонных к преступлениям. Видео 03 ноября 2024 в 13:31 Размер текста - 17 + Правоохранители проверили места компактного проживания цыган Фото: Илья Московец © URA.RU Правоохранительные органы Челябинской области проверили места компактного проживания иностранных граждан и лиц, склонных к противоправной деятельности. В пресс-службе ГУ МВД по региону опубликовали кадры обысков в домах цыганской диаспоры. «В Миассе силовики провели профилактическое мероприятие по выявлению незаконного проживания граждан. Были проверены места компактного проживания и соблюдение законодательства об обороте оружия», — сообщили в пресс-службе областного главка. В Копейске в отдел полиции были доставлены восемь граждан. Все доставленные дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД и проверены на причастность к совершению преступлений. Один из задержанных управлял автомобилем без водительских прав. Проведение профилактических мероприятий на территории региона будет продолжено, отмечают в региональном главке. Ранее сообщалось, что цыгане, которые спешно покинули Коркино в ходе народных волнений на фоне убийства таксистки Елены Сарафановой, стали возвращаться на места прежнего места жительства. Местные жители настороженно относятся к происходящему. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Правоохранительные органы Челябинской области проверили места компактного проживания иностранных граждан и лиц, склонных к противоправной деятельности. В пресс-службе ГУ МВД по региону опубликовали кадры обысков в домах цыганской диаспоры. «В Миассе силовики провели профилактическое мероприятие по выявлению незаконного проживания граждан. Были проверены места компактного проживания и соблюдение законодательства об обороте оружия», — сообщили в пресс-службе областного главка. В Копейске в отдел полиции были доставлены восемь граждан. Все доставленные дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД и проверены на причастность к совершению преступлений. Один из задержанных управлял автомобилем без водительских прав. Проведение профилактических мероприятий на территории региона будет продолжено, отмечают в региональном главке. Ранее сообщалось, что цыгане, которые спешно покинули Коркино в ходе народных волнений на фоне убийства таксистки Елены Сарафановой, стали возвращаться на места прежнего места жительства. Местные жители настороженно относятся к происходящему. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям