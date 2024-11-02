02 ноября 2024

Челябинские силовики провели рейды по домам цыган, склонных к преступлениям. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соревнования «Вызов». Екатеринбург, силовики, военные, закрытое лицо
Правоохранители проверили места компактного проживания цыган Фото:

Правоохранительные органы Челябинской области проверили места компактного проживания иностранных граждан и лиц, склонных к противоправной деятельности. В пресс-службе ГУ МВД по региону опубликовали кадры обысков в домах цыганской диаспоры.

«В Миассе силовики провели профилактическое мероприятие по выявлению незаконного проживания граждан. Были проверены места компактного проживания и соблюдение законодательства об обороте оружия», — сообщили в пресс-службе областного главка.

В Копейске в отдел полиции были доставлены восемь граждан. Все доставленные дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД и проверены на причастность к совершению преступлений. Один из задержанных управлял автомобилем без водительских прав.

Проведение профилактических мероприятий на территории региона будет продолжено, отмечают в региональном главке. Ранее сообщалось, что цыгане, которые спешно покинули Коркино в ходе народных волнений на фоне убийства таксистки Елены Сарафановой, стали возвращаться на места прежнего места жительства. Местные жители настороженно относятся к происходящему.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правоохранительные органы Челябинской области проверили места компактного проживания иностранных граждан и лиц, склонных к противоправной деятельности. В пресс-службе ГУ МВД по региону опубликовали кадры обысков в домах цыганской диаспоры. «В Миассе силовики провели профилактическое мероприятие по выявлению незаконного проживания граждан. Были проверены места компактного проживания и соблюдение законодательства об обороте оружия», — сообщили в пресс-службе областного главка. В Копейске в отдел полиции были доставлены восемь граждан. Все доставленные дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД и проверены на причастность к совершению преступлений. Один из задержанных управлял автомобилем без водительских прав. Проведение профилактических мероприятий на территории региона будет продолжено, отмечают в региональном главке. Ранее сообщалось, что цыгане, которые спешно покинули Коркино в ходе народных волнений на фоне убийства таксистки Елены Сарафановой, стали возвращаться на места прежнего места жительства. Местные жители настороженно относятся к происходящему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...