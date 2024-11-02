Правоохранительные органы Челябинской области проверили места компактного проживания иностранных граждан и лиц, склонных к противоправной деятельности. В пресс-службе ГУ МВД по региону опубликовали кадры обысков в домах цыганской диаспоры.
«В Миассе силовики провели профилактическое мероприятие по выявлению незаконного проживания граждан. Были проверены места компактного проживания и соблюдение законодательства об обороте оружия», — сообщили в пресс-службе областного главка.
В Копейске в отдел полиции были доставлены восемь граждан. Все доставленные дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД и проверены на причастность к совершению преступлений. Один из задержанных управлял автомобилем без водительских прав.
Проведение профилактических мероприятий на территории региона будет продолжено, отмечают в региональном главке. Ранее сообщалось, что цыгане, которые спешно покинули Коркино в ходе народных волнений на фоне убийства таксистки Елены Сарафановой, стали возвращаться на места прежнего места жительства. Местные жители настороженно относятся к происходящему.
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