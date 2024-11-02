Цыгане начали возвращаться в Коркино: что сейчас происходит в городе. Фото, видео

Полиция продолжает мероприятия в Коркино после погромов цыганских домов

03 ноября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Представители цыганской диаспоры вернулись в город Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Цыгане, которые спешно покинули Коркино (Челябинская область) в ходе народных волнений на фоне убийства таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой), стали возвращаться на места прежнего места жительства. Местные настороженно относятся к происходящему. Обстановка в городе спустя полторы недели после погромов — в материале URA.RU. Полицейские на каждой улице На каждой улице в цыганском квартале Коркино вторую неделю дежурят полицейские. Они постоянно объезжают территорию для предотвращения правонарушений. Патрули объезжают город в целях предотвращения правонарушений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В разговоре с журналистами сотрудники сообщили, что после первой волны погромов других не было и не предвидится. Правоохранители держат ситуацию на контроле. «А кто нас охранять будет?» Патрули расположены вблизи домов цыган. Местные неоднозначно реагируют на подобные меры. Некоторые считают, что силовики охраняют цыганскую диаспору, чей представитель обвиняется в убийстве таксистки. «Сейчас ситуация уляжется, полицейские уедут. И кто тогда будет нас охранять?» — задалась вопросом в разговоре с журналистами местная жительница. Диаспора возвращается в город По словам жителей, те цыгане, которые спешно покинули свои дома в ночь погромов, начали возвращаться в город. Журналисты прошлись по округе. Во многих домах вместо оконных стекол — полиэтиленовая пленка. С виду здания выглядят брошенными, но в них кипит жизнь. Из одного такого дома вышли две цыганки, которые, увидев объектив фотокамеры, поспешили убежать. Поговорить с ними не получилось. Дом барона Дом местного барона является местом предполагаемого преступления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У дома местного барона дежурит экипаж полиции. Жилище считается местом предполагаемого преступления. Именно здесь один из цыган ранил из ружья двух местных жителей во время народного волнения. Так что приближаться к дому запретили. Оберег не помог На входных дверях одного из домов, подвергшихся нападению, журналисты увидели висящую бутылку с солью (предположительно). Видимо, она выполняет функцию оберега (который не помог при народных волнениях). Если же ее повесили после погромов в цыганском квартале, то хочется верить, что больше подобных происшествий в городе не случится. Соль, скорее всего, выполняет функцию оберега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цыгане, которые спешно покинули Коркино (Челябинская область) в ходе народных волнений на фоне убийства таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой), стали возвращаться на места прежнего места жительства. Местные настороженно относятся к происходящему. Обстановка в городе спустя полторы недели после погромов — в материале URA.RU. На каждой улице в цыганском квартале Коркино вторую неделю дежурят полицейские. Они постоянно объезжают территорию для предотвращения правонарушений. В разговоре с журналистами сотрудники сообщили, что после первой волны погромов других не было и не предвидится. Правоохранители держат ситуацию на контроле. Патрули расположены вблизи домов цыган. Местные неоднозначно реагируют на подобные меры. Некоторые считают, что силовики охраняют цыганскую диаспору, чей представитель обвиняется в убийстве таксистки. «Сейчас ситуация уляжется, полицейские уедут. И кто тогда будет нас охранять?» — задалась вопросом в разговоре с журналистами местная жительница. По словам жителей, те цыгане, которые спешно покинули свои дома в ночь погромов, начали возвращаться в город. Журналисты прошлись по округе. Во многих домах вместо оконных стекол — полиэтиленовая пленка. С виду здания выглядят брошенными, но в них кипит жизнь. Из одного такого дома вышли две цыганки, которые, увидев объектив фотокамеры, поспешили убежать. Поговорить с ними не получилось. У дома местного барона дежурит экипаж полиции. Жилище считается местом предполагаемого преступления. Именно здесь один из цыган ранил из ружья двух местных жителей во время народного волнения. Так что приближаться к дому запретили. На входных дверях одного из домов, подвергшихся нападению, журналисты увидели висящую бутылку с солью (предположительно). Видимо, она выполняет функцию оберега (который не помог при народных волнениях). Если же ее повесили после погромов в цыганском квартале, то хочется верить, что больше подобных происшествий в городе не случится.