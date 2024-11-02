В Кургане три микрорайона временно остались без воды

В Кургане микрорайоны Керамзитный, Глинки и Затобольный остались без воды из-за аварии на сетях водопровода. Об этом сообщили в АО «Водный Союз».
«Без холодной воды в связи с устранением аварии на сетях водопровода остались микрорайоны: Керамзитный, в том числе 11 (лицей №12), 13 (детский сад №132), Глинки, в том числе улица Центральная, 21 (детский сад №132), Затобольный. Работает бригада компании», — сообщили в telegram-канале организации.
Сообщалось, что в микрорайоне Энергетики без холодной воды временно остались 16 многоквартирных домов. Аварию на сетях водопровода устраняла бригада «Водного Союза».
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