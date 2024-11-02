02 ноября 2024

В Кургане три микрорайона временно остались без воды

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Воду отключили из-за аварии на сетях водопровода Фото:

В Кургане микрорайоны Керамзитный, Глинки и Затобольный остались без воды из-за аварии на сетях водопровода. Об этом сообщили в АО «Водный Союз».

«Без холодной воды в связи с устранением аварии на сетях водопровода остались микрорайоны: Керамзитный, в том числе 11 (лицей №12), 13 (детский сад №132), Глинки, в том числе улица Центральная, 21 (детский сад №132), Затобольный. Работает бригада компании», — сообщили в telegram-канале организации.

Сообщалось, что в микрорайоне Энергетики без холодной воды временно остались 16 многоквартирных домов. Аварию на сетях водопровода устраняла бригада «Водного Союза».

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В Кургане микрорайоны Керамзитный, Глинки и Затобольный остались без воды из-за аварии на сетях водопровода. Об этом сообщили в АО «Водный Союз». «Без холодной воды в связи с устранением аварии на сетях водопровода остались микрорайоны: Керамзитный, в том числе 11 (лицей №12), 13 (детский сад №132), Глинки, в том числе улица Центральная, 21 (детский сад №132), Затобольный. Работает бригада компании», — сообщили в telegram-канале организации. Сообщалось, что в микрорайоне Энергетики без холодной воды временно остались 16 многоквартирных домов. Аварию на сетях водопровода устраняла бригада «Водного Союза».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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