Семья Болгар погрязла в долгах, пока женщина крутила роман с Дуровым

Семья Ирины Болгар, матери троих детей основателя Telegram Павла Дурова, бедствовала, пока девушка крутила роман с миллионером. Глава мессенджера предоставил девушке роскошную жизнь, в то время как ее родители погрязли в судебных исках и долгах. Они страдали от финансовых трудностей, не имея возможности оплатить даже коммунальные услуги.
«Семья Ирины Болгар погрязла в судебных исках и долгах. Пока Павел Дуров осыпал ее богатствами и возил по миру, ее родителям нечем было платить за коммуналку», — сообщил Life. Там же уточнили, что на умершем отце Болгар висит крупный долг, сумма которого достигает более полумиллиона.
В 2012 году Болгар начала встречаться с основателем Telegram. Родители девушки уже жили раздельно. Долги по коммунальным услугам копились годами и в какой то момент превысили 160 тысяч рублей. Но девушке было все равно на проблемы близких, на тот момент она уже находилась за границей.
После Болгар начала активно участвовать в судебных разбирательствах за наследство и недвижимость, что только усугубило ситуацию в семье. Судебные тяжбы продолжались много лет, включая споры о дележе квартиры и наследственных правах, даже после смерти родителей.
Девушка отстаивала свои права на продающуюся на Васильевском острове в Санкт-Петербурге трехкомнатную квартиру, где росла. Сейчас жилплощадь выставлена на продажу за 18 миллионов рублей.
Девушка не смогла отобрать квадратные метры. Однако мать, Наталия Болгар, смогла отсудить у бывшего супруга Владимира 560 тысяч рублей за некогда общую дачу в Ленобласти. Долг до сих пор висит на мужчине, хотя он уже умер.
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