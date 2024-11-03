Семья Болгар погрязла в долгах, пока женщина крутила роман с Дуровым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семья Болгар, которую девушка оставила после того как начала встречаться с Дуровым, погрязла в долгах, пока девушка купалась в богатствах
Семья Болгар, которую девушка оставила после того как начала встречаться с Дуровым, погрязла в долгах, пока девушка купалась в богатствах Фото:

Семья Ирины Болгар, матери троих детей основателя Telegram Павла Дурова, бедствовала, пока девушка крутила роман с миллионером. Глава мессенджера предоставил девушке роскошную жизнь, в то время как ее родители погрязли в судебных исках и долгах. Они страдали от финансовых трудностей, не имея возможности оплатить даже коммунальные услуги.

«Семья Ирины Болгар погрязла в судебных исках и долгах. Пока Павел Дуров осыпал ее богатствами и возил по миру, ее родителям нечем было платить за коммуналку», — сообщил Life. Там же уточнили, что на умершем отце Болгар висит крупный долг, сумма которого достигает более полумиллиона.

В 2012 году Болгар начала встречаться с основателем Telegram. Родители девушки уже жили раздельно. Долги по коммунальным услугам копились годами и в какой то момент превысили 160 тысяч рублей. Но девушке было все равно на проблемы близких, на тот момент она уже находилась за границей.

После Болгар начала активно участвовать в судебных разбирательствах за наследство и недвижимость, что только усугубило ситуацию в семье. Судебные тяжбы продолжались много лет, включая споры о дележе квартиры и наследственных правах, даже после смерти родителей.

Девушка отстаивала свои права на продающуюся на Васильевском острове в Санкт-Петербурге трехкомнатную квартиру, где росла. Сейчас жилплощадь выставлена на продажу за 18 миллионов рублей.

Девушка не смогла отобрать квадратные метры. Однако мать, Наталия Болгар, смогла отсудить у бывшего супруга Владимира 560 тысяч рублей за некогда общую дачу в Ленобласти. Долг до сих пор висит на мужчине, хотя он уже умер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семья Ирины Болгар, матери троих детей основателя Telegram Павла Дурова, бедствовала, пока девушка крутила роман с миллионером. Глава мессенджера предоставил девушке роскошную жизнь, в то время как ее родители погрязли в судебных исках и долгах. Они страдали от финансовых трудностей, не имея возможности оплатить даже коммунальные услуги. «Семья Ирины Болгар погрязла в судебных исках и долгах. Пока Павел Дуров осыпал ее богатствами и возил по миру, ее родителям нечем было платить за коммуналку», — сообщил Life. Там же уточнили, что на умершем отце Болгар висит крупный долг, сумма которого достигает более полумиллиона. В 2012 году Болгар начала встречаться с основателем Telegram. Родители девушки уже жили раздельно. Долги по коммунальным услугам копились годами и в какой то момент превысили 160 тысяч рублей. Но девушке было все равно на проблемы близких, на тот момент она уже находилась за границей. После Болгар начала активно участвовать в судебных разбирательствах за наследство и недвижимость, что только усугубило ситуацию в семье. Судебные тяжбы продолжались много лет, включая споры о дележе квартиры и наследственных правах, даже после смерти родителей. Девушка отстаивала свои права на продающуюся на Васильевском острове в Санкт-Петербурге трехкомнатную квартиру, где росла. Сейчас жилплощадь выставлена на продажу за 18 миллионов рублей. Девушка не смогла отобрать квадратные метры. Однако мать, Наталия Болгар, смогла отсудить у бывшего супруга Владимира 560 тысяч рублей за некогда общую дачу в Ленобласти. Долг до сих пор висит на мужчине, хотя он уже умер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...