Google случайно слил военные позиции Украины после обновления карт

Google Maps обновил спутниковые снимки территории Украины, что привело к непреднамеренному раскрытию военных объектов. Об этом сообщил директор украинского Центра противодействия дезинформации Алексей Коваленко. Он призвал Google к скорейшему исправлению ситуации.
«Гугл выкладывает на картах обновленные снимки, на которых видно размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого», — написал Коваленко в telegram-канале. После обращения украинской стороны представители Google начали принимать меры по исправлению ситуации.
Новые спутниковые снимки были сделаны 28 сентября 2023 года. На них видны системы ПВО Украины.
Ранее Google помогла Израилю в конфликте с Газой. По просьбе израильской Армии обороны корпорация временно отключила для своих приложений Maps и Waze информацию, которая касалась передвижений военных в реальном времени в Палестине и Израиле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.