02 ноября 2024

На трассе М-5 в Челябинской области продолжается снегопад и сильный ветер. Видео

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Водителей просят отказаться от поездок (архивное фото) Фото:

На трассе М-5 в Челябинской области в горнозаводском районе продолжается снегопад и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону.

«Идут обильные осадки в виде снега. Сильный ветер на 1639 км автодороги М5 Урал Москва — Челябинск. Просим водителей воздержаться и не выезжать на загородные трассы», — заявляют в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме. Несмотря на погодные условия, движение по трассе осуществляется без затруднений.

Утром горные районы Челябинской области начало засыпать снегом. Водители жаловались, что из-за непогоды стоят на трассе в многокилометровых пробках.

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На трассе М-5 в Челябинской области в горнозаводском районе продолжается снегопад и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону. «Идут обильные осадки в виде снега. Сильный ветер на 1639 км автодороги М5 Урал Москва — Челябинск. Просим водителей воздержаться и не выезжать на загородные трассы», — заявляют в пресс-службе ведомства. Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме. Несмотря на погодные условия, движение по трассе осуществляется без затруднений. Утром горные районы Челябинской области начало засыпать снегом. Водители жаловались, что из-за непогоды стоят на трассе в многокилометровых пробках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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