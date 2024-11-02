Общество Транспорт На трассе М-5 в Челябинской области продолжается снегопад и сильный ветер. Видео 03 ноября 2024 в 20:42 Размер текста - 17 + Водителей просят отказаться от поездок (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе М-5 в Челябинской области в горнозаводском районе продолжается снегопад и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону. «Идут обильные осадки в виде снега. Сильный ветер на 1639 км автодороги М5 Урал Москва — Челябинск. Просим водителей воздержаться и не выезжать на загородные трассы», — заявляют в пресс-службе ведомства. Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме. Несмотря на погодные условия, движение по трассе осуществляется без затруднений. Утром горные районы Челябинской области начало засыпать снегом. Водители жаловались, что из-за непогоды стоят на трассе в многокилометровых пробках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На трассе М-5 в Челябинской области в горнозаводском районе продолжается снегопад и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону. «Идут обильные осадки в виде снега. Сильный ветер на 1639 км автодороги М5 Урал Москва — Челябинск. Просим водителей воздержаться и не выезжать на загородные трассы», — заявляют в пресс-службе ведомства. Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме. Несмотря на погодные условия, движение по трассе осуществляется без затруднений. Утром горные районы Челябинской области начало засыпать снегом. Водители жаловались, что из-за непогоды стоят на трассе в многокилометровых пробках. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям