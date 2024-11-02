На трассе М-5 в Челябинской области в горнозаводском районе продолжается снегопад и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону.
«Идут обильные осадки в виде снега. Сильный ветер на 1639 км автодороги М5 Урал Москва — Челябинск. Просим водителей воздержаться и не выезжать на загородные трассы», — заявляют в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме. Несмотря на погодные условия, движение по трассе осуществляется без затруднений.
Утром горные районы Челябинской области начало засыпать снегом. Водители жаловались, что из-за непогоды стоят на трассе в многокилометровых пробках.
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