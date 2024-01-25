Останется ли Россия без высоких технологий из-за новых санкций Тайваня

Глава «Опоры России» Калинин: Россия нашла альтернативу поставкам из Тайваня

26 января 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Санкции Тайваня станут толчком для роста предпринимательства в РФ, сказал Алексей Гаврилов Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Товары из Тайваня перестали возить в РФ задолго до введения санкций, Россия уже давно перешла на других поставщиков. Об этом URA.RU заявил президент «Опоры России», член Экспертного совета при Правительстве РФ Александр Калинин. Тайвань в конце декабря 2023 года расширил ограничения на экспорт товаров высоких технологий в Россию и Белоруссию. Добавлено в список 45 пунктов. Ограничения вступают в силу с 25 января 2024 года. Как скажутся на России новые санкции Тайваня Статья по теме «Россия и Китай впадают в зависимость друг от друга» «У нас в России с Тайванем товарооборот небольшой. Более того, согласно нашим юридическим нюансам, Тайвань — это часть Китайской Народной Республики. Поэтому он вообще не отдельный правосубъект. Да, было сотрудничество по высокотехнологичным каким-то поставкам, но они уже де-факто и так отсутствуют. Я просто знаю, что некоторые российские предприятия МСП покупали там электронику, но они уже переключились на поставщиков из других регионов КНР. Китай в последние два года выделил колоссальные средства на поддержку предприятий, работающих в микроэлектронике и тех технологиях, которые поставлял Тайвань», — сказал Александр Калинин. Россия уже адаптировалась после осложнения отношений с этим островным государством, добавила председатель комитета по ВЭД (внешнеэкономической деятельности) и цифровизации московского регионального отделения «Деловая Россия» Анна Фомичева. «Учитывая факт присоединения этого государства к санкциям, все экспортные ограничения ожидаемы. Вместе с тем мы знаем, что негласно поставки в РФ из Тайваня прекратились еще с начала спецоперации, поэтому формальное их переложение на бумагу не может оказать существенного влияния на нашу промышленность и производство. В ответ на санкционное давление Россия включила Тайвань в перечень недружественных стран. Все адаптационные периоды пройдены, в том числе используется возможность работы через механизмы параллельного импорта», — сообщила специалист. Новость по теме Торговля между Китаем и Россией достигла рекордных оборотов Новые санкции Тайваня не смогут негативно отразиться на экономике России, подчеркнул заместитель председателя комитета по ВЭД и цифровизации московского регионального отделения «Деловая Россия», руководитель таможенной практики адвокатского бюро Москвы «Ри-консалтинг» Денис Руденко. «Анализ открытых источников указывает, что Тайвань не является стратегически важным для России экспортером. Основу внешнеэкономических поставок, поименованных в „высокоприоритетном списке“, составляют товары, ввезенные к нам из Китая, Вьетнама, Турции и Индии. При этом уверен, что продукция, происходящая из Тайваня, также может быть ввезена в нашу страну и Беларусь через территорию остальных стран-участниц Таможенного союза, которых данная санкционная мера не затронула», — отметил Денис Руденко. Более того, подобные санкции идут России в какой-то степени только на пользу, уверен председатель комитета по высоким технологиям, инвестициям и цифровизации московского регионального отделения «Деловая Россия» Алексей Гаврилов. «Данная инициатива еще больше усилит развитие малых и средних промышленных предприятий в России, которые будут занимать нишу тайваньских товаров. Это усилит поддержку госсектора, быстрого импортозамещения и производства тех товаров, которые введены в санкции в Тайване», — заявил он. Что запретил Тайвань «Островное государство, ссылаясь на совместную работу с ЕС и США, ограничило экспорт 45 наименований товаров, определив их как, «высокоприоритетный список электронных и механических деталей и оборудования, которые широко используются в коммерческих целях», — сообщил Руденко. «В него, в том числе, попали станки с ЧПУ (числовым программным управлением), контроллеры, электроразрядные станки. По каким-то известным только Минэкономики Тайваня причинам к „высокоприоритетному списку“ отнесли и спецсредства, такие как наручники, дубинки и смирительные рубашки. С учетом имеющейся в открытом доступе статистики ввоза таких товаров в РФ и Белоруссию, можно предположить, что данная санкционная мера носит больше „компанейский“ нежели практический характер», — добавил собеседник агентства. По его словам, в настоящее время, с банками Тайваня сложно, практически невозможно произвести банковский взаиморасчет. «Если в какой-то момент у участников ВЭД, рассматривались схемы поставки товаров из Тайваня в континентальный Китай, то с учетом ухудшения отношений между данными странами и эта схема стала практически нереализуемой. Уверен, что введенные Тайванем экспортные ограничения не повлияют на российскую промышленность и производство, и тем более не затронут интересы физических лиц», — заявил специалист. Тайвань — крупный остров в Тихом океане, являющийся провинцией Китая и частично признанным государством, от которого зависят все крупные технологические компании. На предприятии TSMC производится более половины всех полупроводников в мире: платы, процессоры, электронные компоненты и микросхемы. Тайваньские компании Acer, Asus и Gigabyte являются самыми крупными производителями компьютеров и ноутбуков. Разработанный российским предприятием МЦСТ микропроцессор «Эльбрус» производился ранее также на базе TSMC. В 2022 году, после начала СВО и введения санкций со стороны США в отношении РФ, тайваньская компания прекратила сотрудничество с российским предприятием. После чего МЦСТ стал думать о переносе производства в Зеленоград (Москва) на фабрику «Микрон». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Товары из Тайваня перестали возить в РФ задолго до введения санкций, Россия уже давно перешла на других поставщиков. Об этом URA.RU заявил президент «Опоры России», член Экспертного совета при Правительстве РФ Александр Калинин. Тайвань в конце декабря 2023 года расширил ограничения на экспорт товаров высоких технологий в Россию и Белоруссию. Добавлено в список 45 пунктов. Ограничения вступают в силу с 25 января 2024 года. «У нас в России с Тайванем товарооборот небольшой. Более того, согласно нашим юридическим нюансам, Тайвань — это часть Китайской Народной Республики. Поэтому он вообще не отдельный правосубъект. Да, было сотрудничество по высокотехнологичным каким-то поставкам, но они уже де-факто и так отсутствуют. Я просто знаю, что некоторые российские предприятия МСП покупали там электронику, но они уже переключились на поставщиков из других регионов КНР. Китай в последние два года выделил колоссальные средства на поддержку предприятий, работающих в микроэлектронике и тех технологиях, которые поставлял Тайвань», — сказал Александр Калинин. Россия уже адаптировалась после осложнения отношений с этим островным государством, добавила председатель комитета по ВЭД (внешнеэкономической деятельности) и цифровизации московского регионального отделения «Деловая Россия» Анна Фомичева. «Учитывая факт присоединения этого государства к санкциям, все экспортные ограничения ожидаемы. Вместе с тем мы знаем, что негласно поставки в РФ из Тайваня прекратились еще с начала спецоперации, поэтому формальное их переложение на бумагу не может оказать существенного влияния на нашу промышленность и производство. В ответ на санкционное давление Россия включила Тайвань в перечень недружественных стран. Все адаптационные периоды пройдены, в том числе используется возможность работы через механизмы параллельного импорта», — сообщила специалист. Новые санкции Тайваня не смогут негативно отразиться на экономике России, подчеркнул заместитель председателя комитета по ВЭД и цифровизации московского регионального отделения «Деловая Россия», руководитель таможенной практики адвокатского бюро Москвы «Ри-консалтинг» Денис Руденко. «Анализ открытых источников указывает, что Тайвань не является стратегически важным для России экспортером. Основу внешнеэкономических поставок, поименованных в „высокоприоритетном списке“, составляют товары, ввезенные к нам из Китая, Вьетнама, Турции и Индии. При этом уверен, что продукция, происходящая из Тайваня, также может быть ввезена в нашу страну и Беларусь через территорию остальных стран-участниц Таможенного союза, которых данная санкционная мера не затронула», — отметил Денис Руденко. Более того, подобные санкции идут России в какой-то степени только на пользу, уверен председатель комитета по высоким технологиям, инвестициям и цифровизации московского регионального отделения «Деловая Россия» Алексей Гаврилов. «Данная инициатива еще больше усилит развитие малых и средних промышленных предприятий в России, которые будут занимать нишу тайваньских товаров. Это усилит поддержку госсектора, быстрого импортозамещения и производства тех товаров, которые введены в санкции в Тайване», — заявил он. «Островное государство, ссылаясь на совместную работу с ЕС и США, ограничило экспорт 45 наименований товаров, определив их как, «высокоприоритетный список электронных и механических деталей и оборудования, которые широко используются в коммерческих целях», — сообщил Руденко. «В него, в том числе, попали станки с ЧПУ (числовым программным управлением), контроллеры, электроразрядные станки. По каким-то известным только Минэкономики Тайваня причинам к „высокоприоритетному списку“ отнесли и спецсредства, такие как наручники, дубинки и смирительные рубашки. С учетом имеющейся в открытом доступе статистики ввоза таких товаров в РФ и Белоруссию, можно предположить, что данная санкционная мера носит больше „компанейский“ нежели практический характер», — добавил собеседник агентства. По его словам, в настоящее время, с банками Тайваня сложно, практически невозможно произвести банковский взаиморасчет. «Если в какой-то момент у участников ВЭД, рассматривались схемы поставки товаров из Тайваня в континентальный Китай, то с учетом ухудшения отношений между данными странами и эта схема стала практически нереализуемой. Уверен, что введенные Тайванем экспортные ограничения не повлияют на российскую промышленность и производство, и тем более не затронут интересы физических лиц», — заявил специалист. Тайвань — крупный остров в Тихом океане, являющийся провинцией Китая и частично признанным государством, от которого зависят все крупные технологические компании. На предприятии TSMC производится более половины всех полупроводников в мире: платы, процессоры, электронные компоненты и микросхемы. Тайваньские компании Acer, Asus и Gigabyte являются самыми крупными производителями компьютеров и ноутбуков. Разработанный российским предприятием МЦСТ микропроцессор «Эльбрус» производился ранее также на базе TSMC. В 2022 году, после начала СВО и введения санкций со стороны США в отношении РФ, тайваньская компания прекратила сотрудничество с российским предприятием. После чего МЦСТ стал думать о переносе производства в Зеленоград (Москва) на фабрику «Микрон».