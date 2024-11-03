Более трех тысяч участников СВО получили российское гражданство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Более трех тысяч участников СВО получили российское гражданство
Более трех тысяч участников СВО получили российское гражданство Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Более трех тысяч иностранных граждан, участников специальной военной операции (СВО) на Украине, с начала 2024 года получили гражданство Российской Федерации. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«С начала года <...> гражданство приобрели 3344 иностранных гражданина», — сообщила Волк. Гражданство выдавалось в соответствии с указом президента России Владимира Путина от января 2024 года. 

Отмечается, что миграционная служба МВД России посодействовала в урегулировании прав участника СВО — иностранного гражданина из ближнего зарубежья. За участие в боевых действиях за ВС РФ ему грозило уголовное наказание на родине. В короткие сроки он подал заявление на получение гражданства России. До принятия решения он останется в стране, выдворение ему не грозит.

В прошлом году Путин подписал указ о получении гражданства участниками военной операции. В соответствии с документом, иностранные граждане, заключившие до завершения специальной военной операции контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации в праве получить в упрощенном виде российский паспорт. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более трех тысяч иностранных граждан, участников специальной военной операции (СВО) на Украине, с начала 2024 года получили гражданство Российской Федерации. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк. «С начала года <...> гражданство приобрели 3344 иностранных гражданина», — сообщила Волк. Гражданство выдавалось в соответствии с указом президента России Владимира Путина от января 2024 года.  Отмечается, что миграционная служба МВД России посодействовала в урегулировании прав участника СВО — иностранного гражданина из ближнего зарубежья. За участие в боевых действиях за ВС РФ ему грозило уголовное наказание на родине. В короткие сроки он подал заявление на получение гражданства России. До принятия решения он останется в стране, выдворение ему не грозит. В прошлом году Путин подписал указ о получении гражданства участниками военной операции. В соответствии с документом, иностранные граждане, заключившие до завершения специальной военной операции контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации в праве получить в упрощенном виде российский паспорт. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...