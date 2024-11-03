Более трех тысяч участников СВО получили российское гражданство

Более трех тысяч иностранных граждан, участников специальной военной операции (СВО) на Украине, с начала 2024 года получили гражданство Российской Федерации. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
«С начала года <...> гражданство приобрели 3344 иностранных гражданина», — сообщила Волк. Гражданство выдавалось в соответствии с указом президента России Владимира Путина от января 2024 года.
Отмечается, что миграционная служба МВД России посодействовала в урегулировании прав участника СВО — иностранного гражданина из ближнего зарубежья. За участие в боевых действиях за ВС РФ ему грозило уголовное наказание на родине. В короткие сроки он подал заявление на получение гражданства России. До принятия решения он останется в стране, выдворение ему не грозит.
В прошлом году Путин подписал указ о получении гражданства участниками военной операции. В соответствии с документом, иностранные граждане, заключившие до завершения специальной военной операции контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации в праве получить в упрощенном виде российский паспорт.
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