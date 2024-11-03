03 ноября 2024

Росгвардия уничтожила позицию операторов БПЛА ВСУ в Курской области

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было поражено замаскированное транспортное средство ВСУ
было поражено замаскированное транспортное средство ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Спецподразделения Росгвардии успешно уничтожили позицию операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«Бойцами одного из спецподразделений Росгвардии была выявлена и незамедлительно уничтожена позиция, с которой противник осуществлял управление беспилотными летательными средствами в целях ведения наблюдения и нанесения ударов по нашим позициям», — сообщили в ведомстве. Эта операция помогла предотвратить возможные атаки на российскую территорию.

В ходе операции были зафиксированы попытки ударов со стороны украинских дронов-камикадзе. Однако благодаря бдительности и оперативности российских военных удалось не только отразить атаку, но и обнаружить противника. В результате было поражено замаскированное транспортное средство ВСУ, использовавшееся для логистических и возможно боевых целей. 

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Спецподразделения Росгвардии успешно уничтожили позицию операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии. «Бойцами одного из спецподразделений Росгвардии была выявлена и незамедлительно уничтожена позиция, с которой противник осуществлял управление беспилотными летательными средствами в целях ведения наблюдения и нанесения ударов по нашим позициям», — сообщили в ведомстве. Эта операция помогла предотвратить возможные атаки на российскую территорию. В ходе операции были зафиксированы попытки ударов со стороны украинских дронов-камикадзе. Однако благодаря бдительности и оперативности российских военных удалось не только отразить атаку, но и обнаружить противника. В результате было поражено замаскированное транспортное средство ВСУ, использовавшееся для логистических и возможно боевых целей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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