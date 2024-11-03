Росгвардия уничтожила позицию операторов БПЛА ВСУ в Курской области

Спецподразделения Росгвардии успешно уничтожили позицию операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
«Бойцами одного из спецподразделений Росгвардии была выявлена и незамедлительно уничтожена позиция, с которой противник осуществлял управление беспилотными летательными средствами в целях ведения наблюдения и нанесения ударов по нашим позициям», — сообщили в ведомстве. Эта операция помогла предотвратить возможные атаки на российскую территорию.
В ходе операции были зафиксированы попытки ударов со стороны украинских дронов-камикадзе. Однако благодаря бдительности и оперативности российских военных удалось не только отразить атаку, но и обнаружить противника. В результате было поражено замаскированное транспортное средство ВСУ, использовавшееся для логистических и возможно боевых целей.
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