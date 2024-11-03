03 ноября 2024

Ювелир из Екатеринбурга получил травму на съемках шоу «Суперниндзя»

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики забинтовали ногу, которую подвернул Абдурахманов
Медики забинтовали ногу, которую подвернул Абдурахманов Фото:

Ювелир Даниил Абдурахманов из Екатеринбурга, который решил побороться за пять миллионов рублей на экстремальном шоу «Суперниндзя», подвернул ногу и сошел с дистанции в начале пути. Медики оказали ему необходимую помощь.

«Нормально, нормально. Подвернул ногу. Я поставил ее неправильно, и она подвернулась. От этой боли я не смог оттолкнуться», — заявил мужчина в новом выпуске шоу. Оно опубликовано на сайте СТС.

В самом начале дистанции Абдурахманов разбежался по специальной рампе и попытался подпрыгнуть до колец, ведущих к следующему испытанию, однако получил травму и упал в воду. Он стал третьим участником, сошедшим с дистанции из-за травмирования.

Ювелир рассказывал, что заработанные деньги он бы потратил на развитие своей мастерской. Он также признался, что участие в проекте помогло его пожилой матери, которая после смерти мужа стала редко выходить из дома и общаться с окружающими. Но теперь она следит за сыном и очень им гордится.

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Ювелир Даниил Абдурахманов из Екатеринбурга, который решил побороться за пять миллионов рублей на экстремальном шоу «Суперниндзя», подвернул ногу и сошел с дистанции в начале пути. Медики оказали ему необходимую помощь. «Нормально, нормально. Подвернул ногу. Я поставил ее неправильно, и она подвернулась. От этой боли я не смог оттолкнуться», — заявил мужчина в новом выпуске шоу. Оно опубликовано на сайте СТС. В самом начале дистанции Абдурахманов разбежался по специальной рампе и попытался подпрыгнуть до колец, ведущих к следующему испытанию, однако получил травму и упал в воду. Он стал третьим участником, сошедшим с дистанции из-за травмирования. Ювелир рассказывал, что заработанные деньги он бы потратил на развитие своей мастерской. Он также признался, что участие в проекте помогло его пожилой матери, которая после смерти мужа стала редко выходить из дома и общаться с окружающими. Но теперь она следит за сыном и очень им гордится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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