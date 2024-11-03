Ювелир из Екатеринбурга получил травму на съемках шоу «Суперниндзя»

Ювелир Даниил Абдурахманов из Екатеринбурга, который решил побороться за пять миллионов рублей на экстремальном шоу «Суперниндзя», подвернул ногу и сошел с дистанции в начале пути. Медики оказали ему необходимую помощь.
«Нормально, нормально. Подвернул ногу. Я поставил ее неправильно, и она подвернулась. От этой боли я не смог оттолкнуться», — заявил мужчина в новом выпуске шоу. Оно опубликовано на сайте СТС.
В самом начале дистанции Абдурахманов разбежался по специальной рампе и попытался подпрыгнуть до колец, ведущих к следующему испытанию, однако получил травму и упал в воду. Он стал третьим участником, сошедшим с дистанции из-за травмирования.
Ювелир рассказывал, что заработанные деньги он бы потратил на развитие своей мастерской. Он также признался, что участие в проекте помогло его пожилой матери, которая после смерти мужа стала редко выходить из дома и общаться с окружающими. Но теперь она следит за сыном и очень им гордится.
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