В сети появилось видео кладбища ВСУ, образовавшегося за год под Краматорском

За последний год рядом с Краматорском в ДНР, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, появилось новое кладбище. Об этом сообщает фотограф Ян Доброносо.
«Возле Краматорска появилось еще одно свежее поле за этот год», — говорится в названии ролика. Видеоматериал, опубликованный Доброносовым, демонстрирует большое поле, покрытое свежими захоронениями. Отмечается, что на некоторых могилах установлены украинские флаги, что характерно для захоронений военных. В то же время многие могилы остаются безымянными с табличками, на которых указаны лишь трехзначные номера.
Краматорск, расположенный на севере ДНР и временно контролируемый ВСУ, является одним из крупнейших городов в регионе. По последним данным, в 2022 году население города составляло 147 тысяч человек.
Ранее украинский национальный аналитический центр «Опендатабот», специализирующийся на сборе официальной статистики, сообщил, что уровень смертности в стране в три раза выше уровня рождаемости. А население может сократиться в 10 раз.
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