03 ноября 2024

В сети появилось видео кладбища ВСУ, образовавшегося за год под Краматорском

© Служба новостей «URA.RU»
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Возле оккупированного ВСУ Краматорска в ДНР за год выросло огромное кладбище
Возле оккупированного ВСУ Краматорска в ДНР за год выросло огромное кладбище Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За последний год рядом с Краматорском в ДНР, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, появилось новое кладбище. Об этом сообщает фотограф Ян Доброносо.

«Возле Краматорска появилось еще одно свежее поле за этот год», — говорится в названии ролика. Видеоматериал, опубликованный Доброносовым, демонстрирует большое поле, покрытое свежими захоронениями. Отмечается, что на некоторых могилах установлены украинские флаги, что характерно для захоронений военных. В то же время многие могилы остаются безымянными с табличками, на которых указаны лишь трехзначные номера.

Краматорск, расположенный на севере ДНР и временно контролируемый ВСУ, является одним из крупнейших городов в регионе. По последним данным, в 2022 году население города составляло 147 тысяч человек.

Ранее украинский национальный аналитический центр «Опендатабот», специализирующийся на сборе официальной статистики, сообщил, что уровень смертности в стране в три раза выше уровня рождаемости. А население может сократиться в 10 раз.

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За последний год рядом с Краматорском в ДНР, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, появилось новое кладбище. Об этом сообщает фотограф Ян Доброносо. «Возле Краматорска появилось еще одно свежее поле за этот год», — говорится в названии ролика. Видеоматериал, опубликованный Доброносовым, демонстрирует большое поле, покрытое свежими захоронениями. Отмечается, что на некоторых могилах установлены украинские флаги, что характерно для захоронений военных. В то же время многие могилы остаются безымянными с табличками, на которых указаны лишь трехзначные номера. Краматорск, расположенный на севере ДНР и временно контролируемый ВСУ, является одним из крупнейших городов в регионе. По последним данным, в 2022 году население города составляло 147 тысяч человек. Ранее украинский национальный аналитический центр «Опендатабот», специализирующийся на сборе официальной статистики, сообщил, что уровень смертности в стране в три раза выше уровня рождаемости. А население может сократиться в 10 раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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