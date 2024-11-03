03 ноября 2024

Курганский шансонье Жека спросил у подписчиков, стоит ли петь песню о погибшей жене

Курганский шансонье Жека исполнил песню о погибшей супруге
© Служба новостей «URA.RU»
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Певец анонсировал новую песню
Певец анонсировал новую песню Фото:

Певец из Кургана Евгений Григорьев (Жека) задал вопрос своим подписчикам, хотят ли они услышать новую песню о погибшей жене. Премьера состоялась на концерте в Красноярске, но стоит ли брать это произведение в тур, шансонье еще не решил. Об этом Григорьев рассказал в соцсети.

«Много вопросов поступает после того, как на концерте в Красноярске состоялась премьера песни „За все тебя благодарю“. Буду ли петь ее дальше на гастролях, зависит от ваших отзывов», — сообщил Григорьев в своем telegram-канале. Песня посвящена покойной супруге певца Елизавете.

По словам шансонье, официальная премьера песни о Лизе состоится в декабре. Он добавил, что пока произведение невозможно найти в интернете.

По информации из открытых источников, супруга Жеки покончила с собой. На момент смерти его жене Елизавете Крапивиной было 37 лет. 

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Певец из Кургана Евгений Григорьев (Жека) задал вопрос своим подписчикам, хотят ли они услышать новую песню о погибшей жене. Премьера состоялась на концерте в Красноярске, но стоит ли брать это произведение в тур, шансонье еще не решил. Об этом Григорьев рассказал в соцсети. «Много вопросов поступает после того, как на концерте в Красноярске состоялась премьера песни „За все тебя благодарю“. Буду ли петь ее дальше на гастролях, зависит от ваших отзывов», — сообщил Григорьев в своем telegram-канале. Песня посвящена покойной супруге певца Елизавете. По словам шансонье, официальная премьера песни о Лизе состоится в декабре. Он добавил, что пока произведение невозможно найти в интернете. По информации из открытых источников, супруга Жеки покончила с собой. На момент смерти его жене Елизавете Крапивиной было 37 лет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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