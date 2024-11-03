Курганский шансонье Жека спросил у подписчиков, стоит ли петь песню о погибшей жене

Певец из Кургана Евгений Григорьев (Жека) задал вопрос своим подписчикам, хотят ли они услышать новую песню о погибшей жене. Премьера состоялась на концерте в Красноярске, но стоит ли брать это произведение в тур, шансонье еще не решил. Об этом Григорьев рассказал в соцсети.
«Много вопросов поступает после того, как на концерте в Красноярске состоялась премьера песни „За все тебя благодарю“. Буду ли петь ее дальше на гастролях, зависит от ваших отзывов», — сообщил Григорьев в своем telegram-канале. Песня посвящена покойной супруге певца Елизавете.
По словам шансонье, официальная премьера песни о Лизе состоится в декабре. Он добавил, что пока произведение невозможно найти в интернете.
По информации из открытых источников, супруга Жеки покончила с собой. На момент смерти его жене Елизавете Крапивиной было 37 лет.
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