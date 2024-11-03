Свердловчане пострадали от 20 пожаров за сутки

04 ноября 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Один из пожаров охватил конюшню площадью в 350 кв. м. (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области за сутки случилось 20 пожаров, восемь из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщило в своем telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области. «Огнеборцы реагировали на 20 техногенных пожаров, из них 8 пожаров произошли в жилом секторе», — говорится в сообщении. В ведомстве посоветовали не пренебрегать правилами пожарной безопасности, так как это может привести к трагическим последствиям. В Тавдинском городском округе, в деревне Урусова на улице Центральной, произошло возгорание частного жилого дома. Площадь пожара достигла 288 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных, огонь был ликвидирован за 44 минуты. В тушении приняли участие 13 специалистов, задействованных на 5 единицах техники. В городском округе Артемовский, в селе Покровское на улице Октябрьской, произошел пожар в конюшне, охвативший площадь в 350 квадратных метров. Устранение огня заняло 2 часа, при этом к работам были привлечены 14 специалистов и 4 единицы техники. В Первоуральском городском округе, в поселке Вогулка на улице Первомайской, загорелся частный жилой дом площадью 98 квадратных метров. Пожарные смогли справиться с возгоранием за 54 минуты. В процессе тушения были задействованы 9 специалистов и 3 единицы пожарной техники. Ранее URA.RU писало о 16 пожарах за сутки в Свердловской области на 3 ноября. Из них жилые дома затронуло лишь четыре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области за сутки случилось 20 пожаров, восемь из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщило в своем telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области. «Огнеборцы реагировали на 20 техногенных пожаров, из них 8 пожаров произошли в жилом секторе», — говорится в сообщении. В ведомстве посоветовали не пренебрегать правилами пожарной безопасности, так как это может привести к трагическим последствиям. В Тавдинском городском округе, в деревне Урусова на улице Центральной, произошло возгорание частного жилого дома. Площадь пожара достигла 288 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных, огонь был ликвидирован за 44 минуты. В тушении приняли участие 13 специалистов, задействованных на 5 единицах техники. В городском округе Артемовский, в селе Покровское на улице Октябрьской, произошел пожар в конюшне, охвативший площадь в 350 квадратных метров. Устранение огня заняло 2 часа, при этом к работам были привлечены 14 специалистов и 4 единицы техники. В Первоуральском городском округе, в поселке Вогулка на улице Первомайской, загорелся частный жилой дом площадью 98 квадратных метров. Пожарные смогли справиться с возгоранием за 54 минуты. В процессе тушения были задействованы 9 специалистов и 3 единицы пожарной техники. Ранее URA.RU писало о 16 пожарах за сутки в Свердловской области на 3 ноября. Из них жилые дома затронуло лишь четыре.