Shot: вирус Коксаки добрался до садиков и школ в России

В России зафиксированы случаи заражения вирусом Коксаки среди детей в детских садах и школах. Родители из разных регионов, включая Московскую и Владимирскую области, а также Краснодарский край, сообщают о появлении симптомов заболевания у детей.
«Во Владимире, с вирусом к ним в группу привели ребенка, после чего все трехлетки начали болеть по очереди, итого — заразились больше 20 детей», — передает telegram-канал Shot. По словам одной из матерей, в больнице им заявили, что их случай не первый, а в справке был поставлен диагноз ОРВИ.
Кроме того, в Краснодарском крае и Московской области также отмечены случаи заболевания среди детей. По сообщениям местных родителей, симптомы проявляются в виде волдырей на ступнях и руках, повышенной температуры и стоматита. Родители опасаются, что их дети могли заразиться на туристических мероприятиях или спортивных собраниях.
Ранее появилась информация о значительном увеличении числа заражений вирусом Коксаки среди отдыхающих в турецком Белеке. Количество зараженных возросло до нескольких десятков человек. Что за вирус, его распространение, симптомы и группы риска — в материале URA.RU.
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