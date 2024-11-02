Врач рассказал, как защититься и что делать, если заболел вирусом коксаки

Врач Волчков: вирус коксаки может привести к смерти у некоторых пациентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Десятки россиян заболели вирусом коксаки в Турции
Десятки россиян заболели вирусом коксаки в Турции Фото:

В турецком Белеке резко возросло число заболевших вирусом коксаки — за последние дни инфекцию подхватили уже несколько десятков отдыхающих. Болезнь протекает тяжело: у большинства высокая температура, которую сложно сбить обычными средствами. Врачи часто ставят диагноз как «острая неуточненная инфекция». Как защититься от вируса коксаки и для кого он может стать смертельно опасным, URA.RU рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и клинический иммунолог-аллерголог Павел Волчков.

Как не заразиться вирусом коксаки

Профилактика заражения вирусом коксаки во многом схожа с мерами предосторожности при других вирусных инфекциях, отмечает Волчков. Основное правило — избегать контакта с людьми, у которых есть явные симптомы болезни.

«Коксаки — это классика для всех вирусных и части бактериальных инфекций. Прежде всего, нужно избегать людей с очевидными симптомами. Вирус распространяется через физиологические жидкости человека, такие как выделения из носа, рта, а также через испражнения», — объясняет Волчков.

Важную роль в передаче инфекции играет контакт через руки, так как люди часто бессознательно трогают лицо, говорит врач. «Человек, будь он больной или здоровый, трогает свое лицо, и если у больного на руках остаются вирусные частицы, они могут передаваться через рукопожатия, поручни, посуду и еду. Бассейны, вопреки распространенному мнению, не являются основным источником заражения, так как вода содержит хлорку», — добавляет врач.

Основные рекомендации для защиты от вируса включают:

  • не касаться лица в общественных местах;
  • тщательно мыть руки перед едой;
  • стараться не питаться на улице в непроверенных местах ( но помнить, что полная защита от вирусов на отдыхе невозможна).

Как понять, что заболел вирусом коксаки

Основные симптомы вируса коксаки схожи с другими вирусными инфекциями. Это ухудшение самочувствия, повышение температуры, начало острой фазы болезни.

«Человек чувствует себя плохо, у него начинается температура — это признаки, что возможно, у него вирусная или бактериальная инфекция», — говорит Волчков. Специалист подчеркнул, что вирусов коксаки много, и все они могут проявляться по-разному. Для точной диагностики требуется проведение специальных анализов. Каким именно вирусом заразились туристы в Турции, пока неизвестно.

«Коксаки — это группа вирусов, которая делится на группы А, B и С, всего существует 29 стереотипов вируса. Они могут вызывать различные симптомы в зависимости от конкретного штамма. Например, одни вирусы могут таргетировать печень, другие — сердце», — поясняет эксперт.

Как лечить вирус коксаки

Специфического лечения для вируса коксаки не существует. Основная задача — поддерживать иммунную систему и следить за состоянием здоровья, отметил медик.

«Препаратов для лечения этих заболеваний нет, поэтому вся надежда на иммунную систему человека. Если болезнь протекает легко, особых мер не требуется, кроме контроля состояния», — отмечает Волчков.

Важно следить за динамикой болезни. Если температура держится более двух-трех дней и состояние ухудшается, нужно срочно обратиться к врачу. «Если динамика контролируемая, значит вы можете справиться с болезнью. Однако если температура не спадает и состояние ухудшается, требуется оперативная медицинская помощь», — предостерегает специалист.

Основные методы лечения включают:

  • поддержка организма с помощью жаропонижающих препаратов;
  • обеспечение организма достаточным количеством жидкости и электролитов;
  • предупреждение развития вторичной бактериальной инфекции, которая может осложнить течение болезни.

Кто в группе риска

Как и при других вирусных инфекциях, вирус коксаки может быть особенно опасен для определенных групп людей. «В зоне риска находятся пожилые люди, люди с иммунодефицитом, пациенты, проходящие химиотерапию, ВИЧ-инфицированные, а также люди с генетическими нарушениями иммунной системы», — говорит Волчков.

Особое внимание следует уделять пациентам с ослабленным иммунитетом. Так как у них вирус может привести к более тяжелым осложнениям, в том числе развитие вторичной бактериальной инфекции, которая, в свою очередь, может оказаться смертельной.

Может ли вирус коксаки привести к летальному исходу

Большинство случаев заражения вирусом коксаки проходит без серьезных последствий. Но в некоторых ситуациях заболевание может привести к летальному исходу, подчеркивает инфекционист.

«Если после вирусной инфекции развивается бактериальная инфекция, особенно у пожилых людей или людей с иммунодефицитом, то это может привести к летальному исходу. Важно не только контролировать течение вирусной инфекции, но и не допускать осложнений, таких как вторичные инфекции», — резюмировал Волчков.

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В турецком Белеке резко возросло число заболевших вирусом коксаки — за последние дни инфекцию подхватили уже несколько десятков отдыхающих. Болезнь протекает тяжело: у большинства высокая температура, которую сложно сбить обычными средствами. Врачи часто ставят диагноз как «острая неуточненная инфекция». Как защититься от вируса коксаки и для кого он может стать смертельно опасным, URA.RU рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и клинический иммунолог-аллерголог Павел Волчков. Как не заразиться вирусом коксаки Профилактика заражения вирусом коксаки во многом схожа с мерами предосторожности при других вирусных инфекциях, отмечает Волчков. Основное правило — избегать контакта с людьми, у которых есть явные симптомы болезни. «Коксаки — это классика для всех вирусных и части бактериальных инфекций. Прежде всего, нужно избегать людей с очевидными симптомами. Вирус распространяется через физиологические жидкости человека, такие как выделения из носа, рта, а также через испражнения», — объясняет Волчков. Важную роль в передаче инфекции играет контакт через руки, так как люди часто бессознательно трогают лицо, говорит врач. «Человек, будь он больной или здоровый, трогает свое лицо, и если у больного на руках остаются вирусные частицы, они могут передаваться через рукопожатия, поручни, посуду и еду. Бассейны, вопреки распространенному мнению, не являются основным источником заражения, так как вода содержит хлорку», — добавляет врач. Основные рекомендации для защиты от вируса включают: Как понять, что заболел вирусом коксаки Основные симптомы вируса коксаки схожи с другими вирусными инфекциями. Это ухудшение самочувствия, повышение температуры, начало острой фазы болезни. «Человек чувствует себя плохо, у него начинается температура — это признаки, что возможно, у него вирусная или бактериальная инфекция», — говорит Волчков. Специалист подчеркнул, что вирусов коксаки много, и все они могут проявляться по-разному. Для точной диагностики требуется проведение специальных анализов. Каким именно вирусом заразились туристы в Турции, пока неизвестно. «Коксаки — это группа вирусов, которая делится на группы А, B и С, всего существует 29 стереотипов вируса. Они могут вызывать различные симптомы в зависимости от конкретного штамма. Например, одни вирусы могут таргетировать печень, другие — сердце», — поясняет эксперт. Как лечить вирус коксаки Специфического лечения для вируса коксаки не существует. Основная задача — поддерживать иммунную систему и следить за состоянием здоровья, отметил медик. «Препаратов для лечения этих заболеваний нет, поэтому вся надежда на иммунную систему человека. Если болезнь протекает легко, особых мер не требуется, кроме контроля состояния», — отмечает Волчков. Важно следить за динамикой болезни. Если температура держится более двух-трех дней и состояние ухудшается, нужно срочно обратиться к врачу. «Если динамика контролируемая, значит вы можете справиться с болезнью. Однако если температура не спадает и состояние ухудшается, требуется оперативная медицинская помощь», — предостерегает специалист. Основные методы лечения включают: Кто в группе риска Как и при других вирусных инфекциях, вирус коксаки может быть особенно опасен для определенных групп людей. «В зоне риска находятся пожилые люди, люди с иммунодефицитом, пациенты, проходящие химиотерапию, ВИЧ-инфицированные, а также люди с генетическими нарушениями иммунной системы», — говорит Волчков. Особое внимание следует уделять пациентам с ослабленным иммунитетом. Так как у них вирус может привести к более тяжелым осложнениям, в том числе развитие вторичной бактериальной инфекции, которая, в свою очередь, может оказаться смертельной. Может ли вирус коксаки привести к летальному исходу Большинство случаев заражения вирусом коксаки проходит без серьезных последствий. Но в некоторых ситуациях заболевание может привести к летальному исходу, подчеркивает инфекционист. «Если после вирусной инфекции развивается бактериальная инфекция, особенно у пожилых людей или людей с иммунодефицитом, то это может привести к летальному исходу. Важно не только контролировать течение вирусной инфекции, но и не допускать осложнений, таких как вторичные инфекции», — резюмировал Волчков.
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