Врач рассказал, как защититься и что делать, если заболел вирусом коксаки

В турецком Белеке резко возросло число заболевших вирусом коксаки — за последние дни инфекцию подхватили уже несколько десятков отдыхающих. Болезнь протекает тяжело: у большинства высокая температура, которую сложно сбить обычными средствами. Врачи часто ставят диагноз как «острая неуточненная инфекция». Как защититься от вируса коксаки и для кого он может стать смертельно опасным, URA.RU рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и клинический иммунолог-аллерголог Павел Волчков.
Как не заразиться вирусом коксаки
Профилактика заражения вирусом коксаки во многом схожа с мерами предосторожности при других вирусных инфекциях, отмечает Волчков. Основное правило — избегать контакта с людьми, у которых есть явные симптомы болезни.
«Коксаки — это классика для всех вирусных и части бактериальных инфекций. Прежде всего, нужно избегать людей с очевидными симптомами. Вирус распространяется через физиологические жидкости человека, такие как выделения из носа, рта, а также через испражнения», — объясняет Волчков.
Важную роль в передаче инфекции играет контакт через руки, так как люди часто бессознательно трогают лицо, говорит врач. «Человек, будь он больной или здоровый, трогает свое лицо, и если у больного на руках остаются вирусные частицы, они могут передаваться через рукопожатия, поручни, посуду и еду. Бассейны, вопреки распространенному мнению, не являются основным источником заражения, так как вода содержит хлорку», — добавляет врач.
Основные рекомендации для защиты от вируса включают:
- не касаться лица в общественных местах;
- тщательно мыть руки перед едой;
- стараться не питаться на улице в непроверенных местах ( но помнить, что полная защита от вирусов на отдыхе невозможна).
Как понять, что заболел вирусом коксаки
Основные симптомы вируса коксаки схожи с другими вирусными инфекциями. Это ухудшение самочувствия, повышение температуры, начало острой фазы болезни.
«Человек чувствует себя плохо, у него начинается температура — это признаки, что возможно, у него вирусная или бактериальная инфекция», — говорит Волчков. Специалист подчеркнул, что вирусов коксаки много, и все они могут проявляться по-разному. Для точной диагностики требуется проведение специальных анализов. Каким именно вирусом заразились туристы в Турции, пока неизвестно.
«Коксаки — это группа вирусов, которая делится на группы А, B и С, всего существует 29 стереотипов вируса. Они могут вызывать различные симптомы в зависимости от конкретного штамма. Например, одни вирусы могут таргетировать печень, другие — сердце», — поясняет эксперт.
Как лечить вирус коксаки
Специфического лечения для вируса коксаки не существует. Основная задача — поддерживать иммунную систему и следить за состоянием здоровья, отметил медик.
«Препаратов для лечения этих заболеваний нет, поэтому вся надежда на иммунную систему человека. Если болезнь протекает легко, особых мер не требуется, кроме контроля состояния», — отмечает Волчков.
Важно следить за динамикой болезни. Если температура держится более двух-трех дней и состояние ухудшается, нужно срочно обратиться к врачу. «Если динамика контролируемая, значит вы можете справиться с болезнью. Однако если температура не спадает и состояние ухудшается, требуется оперативная медицинская помощь», — предостерегает специалист.
Основные методы лечения включают:
- поддержка организма с помощью жаропонижающих препаратов;
- обеспечение организма достаточным количеством жидкости и электролитов;
- предупреждение развития вторичной бактериальной инфекции, которая может осложнить течение болезни.
Кто в группе риска
Как и при других вирусных инфекциях, вирус коксаки может быть особенно опасен для определенных групп людей. «В зоне риска находятся пожилые люди, люди с иммунодефицитом, пациенты, проходящие химиотерапию, ВИЧ-инфицированные, а также люди с генетическими нарушениями иммунной системы», — говорит Волчков.
Особое внимание следует уделять пациентам с ослабленным иммунитетом. Так как у них вирус может привести к более тяжелым осложнениям, в том числе развитие вторичной бактериальной инфекции, которая, в свою очередь, может оказаться смертельной.
Может ли вирус коксаки привести к летальному исходу
Большинство случаев заражения вирусом коксаки проходит без серьезных последствий. Но в некоторых ситуациях заболевание может привести к летальному исходу, подчеркивает инфекционист.
«Если после вирусной инфекции развивается бактериальная инфекция, особенно у пожилых людей или людей с иммунодефицитом, то это может привести к летальному исходу. Важно не только контролировать течение вирусной инфекции, но и не допускать осложнений, таких как вторичные инфекции», — резюмировал Волчков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.