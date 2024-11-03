03 ноября 2024

В парке Гагарина в Челябинске соорудят 200-метровую ледовую аллею

В Челябинске ищут подрядчика для строительства ледового катка за 57,8 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Каток появится вблизи улицы Коммуны Фото:

В Челябинске объявили поиск подрядчика для строительства ледового катка в парке Гагарина площадью 2,8 тысячи квадратных метров. На эти цели в городском бюджете предусмотрели 57,8 миллиона рублей.

«По информации из документации госзакупок, подрядчику предстоит установить стационарный каток. Победитель аукциона должен будет уложить холодильное оборудование, залить каток и оградить его по периметру декоративным забором», — об этом написал «Вечерний Челябинск».

По информации издания, ледовая площадка разместится на одной из аллей парка, которая находится недалеко от улицы Коммуны. Она будет иметь прямоугольную форму с размерами 15 метров в ширину и 191 метр в длину. Заявки от потенциальных исполнителей принимают до 18 ноября, а срок сдачи готового объекта составит 35 дней с момента заключения контракта.

Как сообщало URA.RU ранее, из-за затяжных ливней в Челябинске сдвинули сроки окончания ремонта детской площадки «Гулливер» в парке имени Юрия Гагарина. Подрядчик обещает завершить работы в августе 2025 года.

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В Челябинске объявили поиск подрядчика для строительства ледового катка в парке Гагарина площадью 2,8 тысячи квадратных метров. На эти цели в городском бюджете предусмотрели 57,8 миллиона рублей. «По информации из документации госзакупок, подрядчику предстоит установить стационарный каток. Победитель аукциона должен будет уложить холодильное оборудование, залить каток и оградить его по периметру декоративным забором», — об этом написал «Вечерний Челябинск». По информации издания, ледовая площадка разместится на одной из аллей парка, которая находится недалеко от улицы Коммуны. Она будет иметь прямоугольную форму с размерами 15 метров в ширину и 191 метр в длину. Заявки от потенциальных исполнителей принимают до 18 ноября, а срок сдачи готового объекта составит 35 дней с момента заключения контракта. Как сообщало URA.RU ранее, из-за затяжных ливней в Челябинске сдвинули сроки окончания ремонта детской площадки «Гулливер» в парке имени Юрия Гагарина. Подрядчик обещает завершить работы в августе 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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