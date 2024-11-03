В парке Гагарина в Челябинске соорудят 200-метровую ледовую аллею

В Челябинске объявили поиск подрядчика для строительства ледового катка в парке Гагарина площадью 2,8 тысячи квадратных метров. На эти цели в городском бюджете предусмотрели 57,8 миллиона рублей.
«По информации из документации госзакупок, подрядчику предстоит установить стационарный каток. Победитель аукциона должен будет уложить холодильное оборудование, залить каток и оградить его по периметру декоративным забором», — об этом написал «Вечерний Челябинск».
По информации издания, ледовая площадка разместится на одной из аллей парка, которая находится недалеко от улицы Коммуны. Она будет иметь прямоугольную форму с размерами 15 метров в ширину и 191 метр в длину. Заявки от потенциальных исполнителей принимают до 18 ноября, а срок сдачи готового объекта составит 35 дней с момента заключения контракта.
Как сообщало URA.RU ранее, из-за затяжных ливней в Челябинске сдвинули сроки окончания ремонта детской площадки «Гулливер» в парке имени Юрия Гагарина. Подрядчик обещает завершить работы в августе 2025 года.
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