Налоговики ищут Покровского* и его семью из-за долга в 400 тысяч рублей

Федеральная налоговая служба России ведет поиски певца и композитора Максима Покровского (признан Минюстом РФ иноагентом), его жены Татьяны и сына Ильи с целью взыскания задолженности по налогам. Долг превышает сумму в размере 400 тысяч рублей.
«Российская налоговая ищет Максима Покровского, его жену и сына, чтобы они наконец погасили свои долги на более чем 400 тысяч», — пишет telegram-канал Shot. Семья композитора несколько месяцев игнорировала обязательства по оплате налогов, в результате чего общая сумма их долгов достигла 436 170 рублей.
В частности, на сына лидера группы «Ногу свело!» зарегистрирован долг в размере более 206 тысяч рублей перед налоговой и пяти тысяч рублей перед судебными приставами. Долг жены Покровского Татьяны превышает 44 тысячи рублей, а сам певец задолжал свыше 180 тысяч рублей.
Ранее композитор Максим Покровский, проживающий в Нью-Йорке, переоформил права собственности на свою квартиру в Москве, оцененную в 25,7 миллиона рублей, на имя своей супруги с целью ускорения процесса продажи этого объекта недвижимости, который не пользуется спросом среди покупателей. Жилье, расположенное в районе Митино и приобретенное в 1999 году, было снято с рынка.
*Максим Покровский признан Минюстом РФ иноагентом
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