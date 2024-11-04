Сегодня, 4 ноября, в новом Национальном центре «Россия», который является преемником выставки на ВДНХ, стартовал Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее». Участники из 87 стран первыми увидели павильоны центра, открытого по поручению президента Владимира Путина на месте нескольких павильонов Экспоцентра, передает корреспондент URA.RU.
«У нас предусмотрена огромная программа — более 60 мероприятий. Она по тематике будет разбита на четыре основные идеи. Это будущее человека, технологий, многополярного мира и цивилизаций», — отметила генеральный директор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.
Фантасты, художники, инженеры, представители культуры и науки съехались в Москву на симпозиум, чтобы обсудить ключевые вопросы развития мира. Среди стран-участников: Австрия, Аргентина, Армения, Болгария, Венгрия, Египет, Индия, Испания, Италия, Иран, Китай, Канада, Кувейт, ОАЭ, США, Саудовская Аравия, Сербия, Сирия, Турция, Франция и другие.
Наталья Виртуозова подчеркнула, что новый центр вобрал в себя все лучшее, что было на выставке «Россия» на ВДНХ. Но все же, это место, где с уверенностью смотрят в будущее.
«Здесь мы, надеюсь, будем вместе, как и на выставке „Россия“, много мечтать, говорить о будущем. Площадку на ВДНХ мы, без преувеличения, делали вместе с нашими гостями и участниками. Надеюсь, здесь у нас тоже получится создать атмосферу, в которой будет хотеться изобретать лучшее будущее для нашей страны», — добавила гендиректор центра.
4 ноября обновленная площадка впервые приняла участников Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее». 7 ноября национальный центр откроет двери для россиян и гостей из других стран. Три павильона на Краснопресненской набережной, 14 будут работать, пока по соседству возводится основное здание — к его строительству планируется приступить в 2025 году.
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