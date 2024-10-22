В Москве появится новая площадка для налаживания бизнес-контактов между регионами. 4 ноября Национальный центр «Россия» откроет свои двери для посетителей Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее» во временных павильонах Экспоцентра. Эксперты URA.RU объяснили, что центр поможет губернаторам развивать экономики регионов.
Национальный центр «Россия» создают по указу президента Владимира Путина. Три павильона на Краснопресненской набережной, 14 будут работать, пока по соседству возводится основное здание — к его строительству планируется приступить в 2025 году. Центр является преемником Международной выставки-форума «Россия», которая работала на ВДНХ с 4 ноября по 8 июля. Площадку посетило более 18,5 млн человек, поэтому проект решено обновить и продолжить на новом месте.
Сейчас в самом разгаре реконструкция трех павильонов № 3, 4 и 7. Бригады работают день и ночь, чтобы уложиться в сроки, отмечает генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова, проходя мимо возводимых конструкций, передает корреспондент URA.RU.
Совсем скоро эти строительные леса и доски превратятся в залы для временных и постоянных экспозиций, большой универсальный концертный зал на 1600 мест, а также зоны фуд-корта, где можно будет попробовать национальные блюда разных регионов и универмага с товарами со всех уголков страны — наследие выставки «Россия» на ВДНХ.
«Там в преддверии праздников откроется сказочный новогодний базар. Лучшие производители из 89 регионов готовят свою продукцию. И, естественно, мы продолжим традицию наряжать новогодние елки в стиле наших регионов. Их будет восемь, по одной на каждый федеральный округ», — рассказала Наталья Виртуозова.
В создании Национального центра «Россия» многое позаимствовано из опыта проведения выставки на ВДНХ. И это касается не только, например, большого количества зелени, которая «переедет» в павильоны с фестиваля «Будущее в цветах».
«Как и выставка „Россия“, мы будем очень „живой“ площадкой. И там, где у нас что-то не получилось, мы будем слушать посетителей, гостей и участников, чтобы создать вместе что-то лучшее. Все же, выставка „Россия“ гордилась своей атмосферой, и мы будем следовать этому наследию», — объясняет Наталья Виртуозова.
В разговоре с URA.RU Виртуозова уточнила, что площадка на ВДНХ показывала достижения государства, разнообразие традиций, народов. Но сейчас пришла пора двигаться в будущее.
«Поэтому мы не зря повторяем, что выставка демонтирована, ее больше нет. И теперь мы будем создавать что-то для будущего. Что это будет, наверное, никто не скажет, даже я. Наше будущее мы должны придумать вместе с посетителями», — уточняет генеральный директор Национального центра «Россия».
Этот подход будет использован при организации выставочных пространств, так как помещения все универсальные, подчеркивает управляющий зонами мероприятий Никита Погребинский. Их можно трансформировать как под локальные мероприятия, так и под большие международные форумы.
«Мы готовим концертный зал под все те форматы, которые были на выставке „Россия“, и используем как мультимедийные, так и конгрессные технологии. Например, тут может применяться театральная рассадка, на другой день можно это все переделать под пленарную сессию или поставить столы для заседаний. И эти технологии есть во всех трех павильонах», — говорит Никита Погребинский.
Организация центра в лучшую сторону повлияет на экономику и бизнес-процессы в регионах России. Ведь одна из задач губернаторов — это помощь в продвижении продукции местных предприятий, пояснил социолог Алексей Рощин.
«Всем известно, что основные деньги, так или иначе, находятся в Москве. Производственные мощности же, наоборот, чаще есть в регионах. С помощью такого центра потенциальные заказчики и потребители могут найти для себя новые продукты, вещи, бизнес-партнеров. А еще центр даст веру людям в то, что экономика страны у нас есть, она развивается и нам есть чем гордиться», — сказал собеседник URA.RU.
Национальный центр «Россия» имеет две задачи, считает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. Первая — конечно же показать иностранным гостям, чем богато наше государство. «Но эта задача вторична. Для начала, мы должны познакомить со страной самих россиян. В неком концентрированном виде это раньше нельзя было сделать. А временная выставка на ВНДХ показала феноменальный интерес со стороны россиян. Многие просто не понимают, смотря на карту, как много всего есть в нашей стране», — отмечает политолог.
И, к сожалению, не у всех есть возможность путешествовать по России и самому видеть все богатства родины. А в Национальном центре, где будут собраны лучшие места для отдыха, промыслы и товары, это можно будет сделать за несколько часов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.