Роспотребнадзор проверит школы и детские сады из-за вируса Коксаки

Роспотребнадзор проверит образовательные учреждения, включая школы и детские сады, в связи с сообщениями о случаях вируса Коксаки в различных регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В связи с появившейся информацией о том, что в некоторых регионах России фиксируются случаи заболевания, вызванные вирусом Коксаки, Роспотребнадзор проконтролирует проведение „утренних фильтров“ (устанавливаются в рамках мер усиленной профилактики заболеваний) в школах и детских садах», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.
Ранее стало известно, что в России были зарегистрированы случаи заражения детей вирусом Коксаки в школах и детских садах. Telegram-канал Shot писал о случаях заболевания в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае.
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