Роспотребнадзор проверит школы и детские сады из-за вируса Коксаки

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Ранее стало известно о случаях заболевания вирусом Коксаки в нескольких регионах РФ
Ранее стало известно о случаях заболевания вирусом Коксаки в нескольких регионах РФ Фото:

Роспотребнадзор проверит образовательные учреждения, включая школы и детские сады, в связи с сообщениями о случаях вируса Коксаки в различных регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с появившейся информацией о том, что в некоторых регионах России фиксируются случаи заболевания, вызванные вирусом Коксаки, Роспотребнадзор проконтролирует проведение „утренних фильтров“ (устанавливаются в рамках мер усиленной профилактики заболеваний) в школах и детских садах», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. 

Ранее стало известно, что в России были зарегистрированы случаи заражения детей вирусом Коксаки в школах и детских садах. Telegram-канал Shot писал о случаях заболевания в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае.

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Роспотребнадзор проверит образовательные учреждения, включая школы и детские сады, в связи с сообщениями о случаях вируса Коксаки в различных регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В связи с появившейся информацией о том, что в некоторых регионах России фиксируются случаи заболевания, вызванные вирусом Коксаки, Роспотребнадзор проконтролирует проведение „утренних фильтров“ (устанавливаются в рамках мер усиленной профилактики заболеваний) в школах и детских садах», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.  Ранее стало известно, что в России были зарегистрированы случаи заражения детей вирусом Коксаки в школах и детских садах. Telegram-канал Shot писал о случаях заболевания в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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