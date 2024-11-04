Как выбирать пуховик: на что обратить внимание, выбирая зимнюю куртку

С каждым днем морозы за окном становятся все сильнее. Приближающаяся зима — это отличный повод обновить гардероб и купить новый пуховик. URA.RU рассказывает, на что обратить внимание при покупке зимней куртки.
Наполнитель из натурального пуха
В первую очередь важно выбрать пуховик с хорошим наполнителем. Самый удобный и теплый, но в то же время и самый дорогой вариант — верхняя одежда с натуральным пухом. Такие куртки очень легкие и позволяют сохранить тепло на улице и не вспотеть в помещении.
При покупке такого пуховика, нужно обращать внимание на этикетку. На ней написано о соотношении пуха и пера в куртке — чем больше пуха по отношению к перьям, тем теплее будет в куртке на улице. Для долгих прогулок по морозу стоит взять пуховик с пропорцией 80:20, в городах с теплым климатом подойдет соотношение 60:40.
Искусственные наполнители в пуховике
Чтобы сэкономить на пуховике, стоит обратить внимание на искусственный наполнитель. Например, экопух и синтепух — эти материалы способны долго удерживать тепло и мягкие на ощупь. Куртки с ними довольно легкие, быстро сохнут и сохраняют первоначальный вид после стирки. Пуховики с экопухом подойдут для температуры до минус 30-35 градусов.
Также в пуховике можно встретить холлофайбер, тинсулейт, термофин и синтепон. Среди перечисленных наполнителей синтепон — самый дешевый и, в то же время, самый холодный. Выбирая искусственный наполнитель, важно посмотреть на бирке, на какую примерно температуру они рассчитаны. Также стоит пощупать куртку, наполнитель должен присутствовать по всей площади куртки и не комковаться.
Какого размера покупать пуховик
Пуховики бывают самой разной длины: от коротких курток до талии и до пальто, достающих почти до пола. При выборе стоит понимать, что чем куртка длиннее — тем в ней теплее. Желательно, чтобы пуховик закрывал ягодицы, тогда в нем можно будет и сесть на морозе или в общественном транспорте и не бояться замерзнуть.
По размеру пуховика также можно понять, хватит ли в нем места для дополнительного утепления или в нем придется ходить в одной футболке. Все движения в пуховике должны быть свободными. Однако важно помнить, что если куртка слишком большая, то она не сможет согреть.
Стоит обратить внимание на застежку пуховика — она должна доходить до самого низа куртки, иначе сильный ветер без труда распахнет полы. Но в случае, если за окном прохладно, но не морозно — можно выбирать длину пуховика и молнии только исходя из эстетических предпочтений.
Как выбрать отделку и цвет пуховика
Выбирая пуховик, важно обратить внимание на фурнитуру: она бывает сделана из пластика и из металла. В первом случае она окажется не такой долговечной, но при этом не сильно замерзнет на улице. А вот металлические пуговицы и застежки хоть и проживут дольше, но вот браться за них голыми руками во время вьюги будет очень некомфортно.
Во время выбора пуховика стоит внимательно отнестись к капюшону и меху вокруг него. Это не только красивая деталь куртки — в мороз мех спасет лицо от сильного ветра и согреет лицо.
Все остальные детали пуховика стоит выбирать сугубо на личный вкус. Однако стоит помнить, что зимой на улице намного быстрее темнеет. Поэтому темный пуховик станет невидимым для водителей — в таком случае важно подумать о светоотражающих элементах на верхней одежде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.