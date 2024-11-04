Немецкий оборонный концерн Rheinmetall скоро закончит постройку своего второго военного завода на территории Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Недавно был открыт первый завод компании в Украине. Уже скоро завершится возведение второго», — сказал Рютте во время пресс-конференции, которая проходила с участием канцлера Германии Олафа Шольца.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал URA.RU, что оборонные заводы Rheinmetall являются законной целью для армии страны. Сообщалось, что всего планируется создать четыре подобных завода на территории Украины.
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