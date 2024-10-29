Песков — URA.RU: немецкий завод Rheinmetall — законная цель армии России

В Кремле заявили, что военный завод немецкого оборонного концерна будет военной целью для армии России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall, который запущен в эксплуатацию на Украине, является законной целью для армии России. Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется. Да», — ответил Песков.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall запустил свой завод на Украине. Это первое предприятие из четырех, которые концерн планирует построить в стране.
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