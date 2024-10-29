Песков — URA.RU: немецкий завод Rheinmetall — законная цель армии России

Песков: военный завод Rheinmetall на Украине — законная цель армии России
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле заявили, что военный завод немецкого оборонного концерна будет военной целью для армии России
В Кремле заявили, что военный завод немецкого оборонного концерна будет военной целью для армии России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall, который запущен в эксплуатацию на Украине, является законной целью для армии России. Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется. Да», — ответил Песков.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall запустил свой завод на Украине. Это первое предприятие из четырех, которые концерн планирует построить в стране.

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Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall, который запущен в эксплуатацию на Украине, является законной целью для армии России. Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разумеется. Да», — ответил Песков. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall запустил свой завод на Украине. Это первое предприятие из четырех, которые концерн планирует построить в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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