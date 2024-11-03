03 ноября 2024

Жители курганского округа собрали более 140 тысяч рублей на помощь бойцам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
На собранные деньги будет оказана адресная помощь бойцам СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Звериноголовского округа Курганской области в рамках благотворительной ярмарки и концерта в День народного единства собрали более 142 тысяч рублей для адресной помощи участникам спецоперации (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Более 142 тысяч рублей собраны во время благотворительной ярмарки и концерта в День народного единства. Собранные средства пойдут адресно в помощь землякам, участвующим в СВО. Следующий гуманитарный груз бойцам из Звериноголовского отправится 11 ноября. Землякам под Авдеевкой требуются спальники, частично они будут закуплены с этих денег, также будет приобретено и другое оборудование», — сообщили в telegram-канале мэрии.

В благотворительной ярмарке приняли участие учреждения, организации и национальные объединения округа. Местные жители продавали выпечку, домашние масло, мед, молоко и сыр. Рукодельницы представили кукол-берегинь, картины и декор для дома.

Сообщалось, что из Кургана в зону СВО отправили пять грузовых машин. В них находились пиломатериалы для строительства блиндажей, колеса и топливо. Груз сформировали местные предприниматели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Звериноголовского округа Курганской области в рамках благотворительной ярмарки и концерта в День народного единства собрали более 142 тысяч рублей для адресной помощи участникам спецоперации (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «Более 142 тысяч рублей собраны во время благотворительной ярмарки и концерта в День народного единства. Собранные средства пойдут адресно в помощь землякам, участвующим в СВО. Следующий гуманитарный груз бойцам из Звериноголовского отправится 11 ноября. Землякам под Авдеевкой требуются спальники, частично они будут закуплены с этих денег, также будет приобретено и другое оборудование», — сообщили в telegram-канале мэрии. В благотворительной ярмарке приняли участие учреждения, организации и национальные объединения округа. Местные жители продавали выпечку, домашние масло, мед, молоко и сыр. Рукодельницы представили кукол-берегинь, картины и декор для дома. Сообщалось, что из Кургана в зону СВО отправили пять грузовых машин. В них находились пиломатериалы для строительства блиндажей, колеса и топливо. Груз сформировали местные предприниматели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...