Жители курганского округа собрали более 140 тысяч рублей на помощь бойцам СВО

Жители Звериноголовского округа Курганской области в рамках благотворительной ярмарки и концерта в День народного единства собрали более 142 тысяч рублей для адресной помощи участникам спецоперации (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Более 142 тысяч рублей собраны во время благотворительной ярмарки и концерта в День народного единства. Собранные средства пойдут адресно в помощь землякам, участвующим в СВО. Следующий гуманитарный груз бойцам из Звериноголовского отправится 11 ноября. Землякам под Авдеевкой требуются спальники, частично они будут закуплены с этих денег, также будет приобретено и другое оборудование», — сообщили в telegram-канале мэрии.
В благотворительной ярмарке приняли участие учреждения, организации и национальные объединения округа. Местные жители продавали выпечку, домашние масло, мед, молоко и сыр. Рукодельницы представили кукол-берегинь, картины и декор для дома.
Сообщалось, что из Кургана в зону СВО отправили пять грузовых машин. В них находились пиломатериалы для строительства блиндажей, колеса и топливо. Груз сформировали местные предприниматели.
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Жители Звериноголовского округа Курганской области в рамках благотворительной ярмарки и концерта в День народного единства собрали более 142 тысяч рублей для адресной помощи участникам спецоперации (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «Более 142 тысяч рублей собраны во время благотворительной ярмарки и концерта в День народного единства. Собранные средства пойдут адресно в помощь землякам, участвующим в СВО. Следующий гуманитарный груз бойцам из Звериноголовского отправится 11 ноября. Землякам под Авдеевкой требуются спальники, частично они будут закуплены с этих денег, также будет приобретено и другое оборудование», — сообщили в telegram-канале мэрии. В благотворительной ярмарке приняли участие учреждения, организации и национальные объединения округа. Местные жители продавали выпечку, домашние масло, мед, молоко и сыр. Рукодельницы представили кукол-берегинь, картины и декор для дома. Сообщалось, что из Кургана в зону СВО отправили пять грузовых машин. В них находились пиломатериалы для строительства блиндажей, колеса и топливо. Груз сформировали местные предприниматели.