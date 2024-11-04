В Березниках Пермского края закрыли школы из-за отсутствия воды

В Березниковском округе продолжают восстановление электро- и водоснабжения. На данный момент без воды остался ряд социальных объектов. Детские сады и школы 5 ноября работать не будут. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Березников Алексей Казаченко.
«На водозаборе „Извер“ устранили несколько обрывов проводов. Линию полностью восстановить не успели, аварийные работы продолжатся утром. На водозаборе „Усолка“ запустили семь скважин. На текущий момент без воды — 16 корпусов детских садов и семь школ. Шесть из них — на каникулах. Завтра они работать не будут. Управление образования оповещает через родительские чаты», — рассказал Казаченко.
В течение дня электроснабжение восстановили в 18 населенных пунктах. Бригады, работающие в территориях в направлении Тамана и Быстрой, усилили снегоходами. Согласно оперативной информации, по состоянию на 22.00 4 ноября Легино остается без электроснабжения.
Ранее URA.RU рассказывало о проведении аварийно-восстановительных работ в населенных пунктах, где шквалистый ветер спровоцировал аварии на электросетях. В Березниках произошло аварийное отключение водоснабжения. Прокуратурой Пермского края была организована проверка по факту отсутствия воды и электричества на территории Березников.
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