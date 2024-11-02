Пермская прокуратура проверит обстоятельства аварий на электросетях в Березниках

Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту отсутствия водоснабжения и электроэнергии на территории Березников и еще десяти населенных пунктов. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.
«Предварительно установлено, что причиной отсутствия водоснабжения послужили неблагоприятные погодные условия. Шквалистый ветер и обильный снегопад спровоцировали аварии на электросетях», — сказано в сообщении.
В ходе проверки оценят действия сетевых организаций по устранению неполадок. На данный момент проводятся мероприятия по устранению аварии, осуществляется подвоз воды в соцучреждения.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за непогоды в Березниках произошли обрывы на сетях электроснабжения. Жилые дома и социальные объекты города остались без воды. Энергетики филиала «Россети Урал» отправили персонал на помощь Березниковским электросетям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!