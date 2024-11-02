02 ноября 2024

Пермская прокуратура проверит обстоятельства аварий на электросетях в Березниках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Органы оценят действия сетевых организаций по устранению неполадок
Органы оценят действия сетевых организаций по устранению неполадок Фото:

Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту отсутствия водоснабжения и электроэнергии на территории Березников и еще десяти населенных пунктов. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.

«Предварительно установлено, что причиной отсутствия водоснабжения послужили неблагоприятные погодные условия. Шквалистый ветер и обильный снегопад спровоцировали аварии на электросетях», — сказано в сообщении.

В ходе проверки оценят действия сетевых организаций по устранению неполадок. На данный момент проводятся мероприятия по устранению аварии, осуществляется подвоз воды в соцучреждения.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за непогоды в Березниках произошли обрывы на сетях электроснабжения. Жилые дома и социальные объекты города остались без воды. Энергетики филиала «Россети Урал» отправили персонал на помощь Березниковским электросетям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту отсутствия водоснабжения и электроэнергии на территории Березников и еще десяти населенных пунктов. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. «Предварительно установлено, что причиной отсутствия водоснабжения послужили неблагоприятные погодные условия. Шквалистый ветер и обильный снегопад спровоцировали аварии на электросетях», — сказано в сообщении. В ходе проверки оценят действия сетевых организаций по устранению неполадок. На данный момент проводятся мероприятия по устранению аварии, осуществляется подвоз воды в соцучреждения. Ранее URA.RU сообщало, что из-за непогоды в Березниках произошли обрывы на сетях электроснабжения. Жилые дома и социальные объекты города остались без воды. Энергетики филиала «Россети Урал» отправили персонал на помощь Березниковским электросетям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...