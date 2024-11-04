04 ноября 2024

The Times: в Вашингтоне заколачивают здания из-за страха перед итогами выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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В районе, где Камала Харрис собирается следить за ходом голосования, начали возводить заборы
В районе, где Камала Харрис собирается следить за ходом голосования, начали возводить заборы Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

В столице США начали заколачивать окна и двери зданий, а также создавать баррикады в преддверии результатов выборов президента. Ограждения создаются в том районе, где кандидат на пост главы Штатов Камала Харрис собирается наблюдать за итогами голосования. 

«В Вашингтоне заколачиваются здания и возводятся заборы, где Харрис и ее команда проведут вечер вторника в Университете Говарда — своей альма-матер — наблюдая за получением результатов. Магазины заколачиваются, а вокруг Белого дома и Военно-морской обсерватории, где живет Харрис, возводятся заборы», — рассказала газета The Times. 

Отмечается, что силы столичной полиции приведены в состояние готовности к возможным беспорядкам, которые могут начаться из-за результатов выборов президента США. Американцы также опасаются гражданских демонстраций.

Ранее стало известно о готовящейся массовой эмиграции богатых американцев после выборов президента. Их решение об отъезде в большинстве случаев связано с опасениями по поводу возможных беспорядков по итогам результатов голосования.

Нейросети определили победителя в президентской гонке США. И это Камала Харрис. За какие заслуги ИИ присудил ей победу, рассказали в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.

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В столице США начали заколачивать окна и двери зданий, а также создавать баррикады в преддверии результатов выборов президента. Ограждения создаются в том районе, где кандидат на пост главы Штатов Камала Харрис собирается наблюдать за итогами голосования.  «В Вашингтоне заколачиваются здания и возводятся заборы, где Харрис и ее команда проведут вечер вторника в Университете Говарда — своей альма-матер — наблюдая за получением результатов. Магазины заколачиваются, а вокруг Белого дома и Военно-морской обсерватории, где живет Харрис, возводятся заборы», — рассказала газета The Times.  Отмечается, что силы столичной полиции приведены в состояние готовности к возможным беспорядкам, которые могут начаться из-за результатов выборов президента США. Американцы также опасаются гражданских демонстраций. Ранее стало известно о готовящейся массовой эмиграции богатых американцев после выборов президента. Их решение об отъезде в большинстве случаев связано с опасениями по поводу возможных беспорядков по итогам результатов голосования. Нейросети определили победителя в президентской гонке США. И это Камала Харрис. За какие заслуги ИИ присудил ей победу, рассказали в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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