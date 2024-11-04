04 ноября 2024

В Госдуму внесут законопроект о мгновенном сообщении водителям о нарушении ПДД

© Служба новостей «URA.RU»
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О нарушении будет сообщать специальный сигнал
О нарушении будет сообщать специальный сигнал Фото:

В Госдуму России внесут на рассмотрение законопроект, предполагающий мгновенное информирование водителя о нарушении ПДД. Об этом сказано в соответствующем документе.

«Законопроектом предлагается внести изменение… [Согласно ему] при фиксации [нарушения ПДД] работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами превышения скорости одновременно подается сигнал красного цвета», — сказано в пояснительной записке к проекту, которую опубликовал депутат Госдумы Ярослав Нилов в своем telegram-канале.

Авторы законопроекта считают, что такой подход позволит водителю моментально осознать свое нарушение, вместо того чтобы узнавать о нем спустя несколько дней. Это будет способствовать повышению внимательности на протяжении всего маршрута.

В пояснительной записке также указывается, что превышение скорости является одним из наиболее опасных и часто встречающихся нарушений правил дорожного движения. Такая мера может эффективно предотвратить подобные нарушения.

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В Госдуму России внесут на рассмотрение законопроект, предполагающий мгновенное информирование водителя о нарушении ПДД. Об этом сказано в соответствующем документе. «Законопроектом предлагается внести изменение… [Согласно ему] при фиксации [нарушения ПДД] работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами превышения скорости одновременно подается сигнал красного цвета», — сказано в пояснительной записке к проекту, которую опубликовал депутат Госдумы Ярослав Нилов в своем telegram-канале. Авторы законопроекта считают, что такой подход позволит водителю моментально осознать свое нарушение, вместо того чтобы узнавать о нем спустя несколько дней. Это будет способствовать повышению внимательности на протяжении всего маршрута. В пояснительной записке также указывается, что превышение скорости является одним из наиболее опасных и часто встречающихся нарушений правил дорожного движения. Такая мера может эффективно предотвратить подобные нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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