«Известия»: в России хотят запретить соцсети некоторым детям

05 ноября 2024 в 04:56 Размер текста - 17 +

Детям планируют запретить регистрацию в соцсетях до 14 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России предложили запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет. С соответствующим предложением выступил президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков. «В последнее время представители общественного бизнеса стали чаще обращаться в ассоциацию с жалобой на наличие запрещенного контента в соцсетях, а также отсутствие правового регулирования доступа детей на данные площадки. В связи с этим предлагается запретить доступ к социальным сетям до 14 лет», — указано в письме Янсукова в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина. Обращение есть в распоряжении «Известий». В материале отмечается, что на данный момент действует более 10 тысяч разных сайтов террористической направленности. Угрозу для несовершеннолетних представляют и закрытые сообщества с группами смерти. Для реализации предложения представители ассоциации предложили обязать платформы регистрировать пользователей только при помощи предоставления фотографии паспорта. В 2023 году в России проходили задержания подростков, называющих себя «ЧВК Редан». У субкультуры были несколько сообществ в соцсети «ВКонтакте», самое крупное из которых насчитывало порядка 193 тысяч подписчиков. По данным СМИ, «Редан» выступал против скинхедов, футбольных фанатов и мигрантов, а после нескольких драк были возбуждены уголовные дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России предложили запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет. С соответствующим предложением выступил президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков. «В последнее время представители общественного бизнеса стали чаще обращаться в ассоциацию с жалобой на наличие запрещенного контента в соцсетях, а также отсутствие правового регулирования доступа детей на данные площадки. В связи с этим предлагается запретить доступ к социальным сетям до 14 лет», — указано в письме Янсукова в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина. Обращение есть в распоряжении «Известий». В материале отмечается, что на данный момент действует более 10 тысяч разных сайтов террористической направленности. Угрозу для несовершеннолетних представляют и закрытые сообщества с группами смерти. Для реализации предложения представители ассоциации предложили обязать платформы регистрировать пользователей только при помощи предоставления фотографии паспорта. В 2023 году в России проходили задержания подростков, называющих себя «ЧВК Редан». У субкультуры были несколько сообществ в соцсети «ВКонтакте», самое крупное из которых насчитывало порядка 193 тысяч подписчиков. По данным СМИ, «Редан» выступал против скинхедов, футбольных фанатов и мигрантов, а после нескольких драк были возбуждены уголовные дела.