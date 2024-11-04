Профессор Кулаков: к концу года вторичное жилье подешевеет примерно на 10%

Стоимость вторичного жилья в России упадет ближе к 2025 году на фоне того, что собственники изменят свою стратегию торговли недвижимостью. Снижение цен произойдет в рамках 10%, заявил президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
«Собственники ждали, что спрос на вторичном рынке возрастет и не торопились снижать стоимость. Но этого не случилось: в целом покупательная активность этого года по сравнению с прошлым отстает на 18%... Ближе к новому году собственники осознают этот тренд и можно ожидать снижение цен на недвижимость до 10%», — рассказал Кулаков в интервью агентству «Прайм».
Эксперт рекомендовал россиянам пока что заняться накоплением денег. По его словам, ситуация с депозитами этому способствует.
В России ожидается рост процентов по банковским вкладам. К новогодним праздникам некоторые банки смогут предложить доходность до 30% годовых. По мнению Алексея Войлукова, профессора МВА по цифровым финансам в РАНХиГС, решение ЦБ увеличить ключевую ставку до 23% будет стимулировать рост процентных ставок по вкладам в ведущих банках страны до уровня 22–24%. Эксперт также выражает мнение, что к началу новогодних акций ставка в 25% годовых станет обыденной, а в рамках спецпредложений некоторые будут предлагать ставки до 30% годовых.
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