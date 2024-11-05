ВС РФ закрыли от ВСУ пути в Курскую область

Бойцы ВС РФ установили минное заграждение, которое препятствовало продвижению ВСУ в Глушковский район Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Новый Путь Глушковского района Курской области тульские разведчики-десантники вышли в район госграницы России и Украины и установили на дороге минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому ВСУ постоянно пытаются прорываться на нашу территорию...» — передает РИА Новости сообщение Минобороны. Там добавили, что эта мера позволила восстановить контроль над государственной границей в районе населенного пункта Новый Путь.
По данным Минобороны, одна часть украинских войск была окружена и ликвидирована, в то время как другая часть, подготовившись к прорыву, по команде одновременно начала пересекать границу с нескольких направлений. Ранее ВСУ, используя западную технику, неоднократно нарушали госграницу в различных местах Глушковского района.
Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область, целью которой был захват части российской территории. Однако их продвижение было успешно остановлено ВС РФ. По данным Минобороны, за 4 ноября общие потери ВСУ под Курском составили более 350 человек.
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