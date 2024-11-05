Сестра Ким Чен Ына сделала заявление о начале войны

Несоблюдение баланса военных сил на Корейском полуострове неизбежно приведет к вооруженному конфликту. В этой ситуации стратегия КНДР по усилению своего ядерного потенциала представляется как единственно верное решение. Об этом заявила заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР, сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.
«Сегодня нарушение паритета сил между врагами и нами на Корейском полуострове и в регионе — это сразу означает войну, такова объективная действительность, которую нельзя отрицать», — передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) слова Ким Е Чжон. Она добавила, что за прошедший год было проведено более 100 военных учений, направленных против КНДР. Среди них — совместные маневры Южной Кореи, Японии и США под названием «Freedom Edge», а также учения «Iron Mace», симулирующие масштабные ядерные операции на Корейском полуострове.
Ранее, 3 ноября, Южная Корея провела совместные учения с США и Японией, передает RT. Эти действия стали ответом на запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.
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