Спасатели ХМАО раскрыли подробности поиска двух рыбаков, утонувших в Оби

Спасатели ХМАО сообщили подробности поиска рыбаков, утонувших на протоке Юганская Обь в Сургутском районе. Одного мужчину нашли на дне реки, другого — на берегу карьера, сообщила агентству пресс-служба «Центроспас-Югория».
«Спасатели выезжали на протоку Юганская Обь в Сургутский район по сообщению: необходимо оказать помощь в поиске двух человек. Тело мужчины 1953 года рождения было поднято со дна, передано сотрудникам полиции, тело второго мужчины 1976 года рождения было найдено волонтёрами на берегу карьера», — сообщили URA.RU в «Центроспас-Югория».
Поиски вели с использованием метода траления. Пропавших искали спасатели и волонтеры.
Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе ХМАО пять дней назад пропали отец и сын. Днем 31 октября они отправились на рыбалку на машине и не вернулись.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!