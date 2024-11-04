04 ноября 2024

Спасатели ХМАО раскрыли подробности поиска двух рыбаков, утонувших в Оби

Спасатели ХМАО нашли тела двух рыбаков, утонувших в Оби
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели ХМАО рассказали подробности поиска рыбаков, утонувших на Оби
Спасатели ХМАО рассказали подробности поиска рыбаков, утонувших на Оби Фото:

Спасатели ХМАО сообщили подробности поиска рыбаков, утонувших на протоке Юганская Обь в Сургутском районе. Одного мужчину нашли на дне реки, другого — на берегу карьера, сообщила агентству пресс-служба «Центроспас-Югория».

«Спасатели выезжали на протоку Юганская Обь в Сургутский район по сообщению: необходимо оказать помощь в поиске двух человек. Тело мужчины 1953 года рождения было поднято со дна, передано сотрудникам полиции, тело второго мужчины 1976 года рождения было найдено волонтёрами на берегу карьера», — сообщили URA.RU в «Центроспас-Югория».

Поиски вели с использованием метода траления. Пропавших  искали спасатели и волонтеры.

Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе ХМАО пять дней назад пропали отец и сын. Днем 31 октября они отправились на рыбалку на машине и не вернулись.

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Спасатели ХМАО сообщили подробности поиска рыбаков, утонувших на протоке Юганская Обь в Сургутском районе. Одного мужчину нашли на дне реки, другого — на берегу карьера, сообщила агентству пресс-служба «Центроспас-Югория». «Спасатели выезжали на протоку Юганская Обь в Сургутский район по сообщению: необходимо оказать помощь в поиске двух человек. Тело мужчины 1953 года рождения было поднято со дна, передано сотрудникам полиции, тело второго мужчины 1976 года рождения было найдено волонтёрами на берегу карьера», — сообщили URA.RU в «Центроспас-Югория». Поиски вели с использованием метода траления. Пропавших  искали спасатели и волонтеры. Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе ХМАО пять дней назад пропали отец и сын. Днем 31 октября они отправились на рыбалку на машине и не вернулись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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