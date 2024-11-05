Володин привезет в Челябинск лидеров фракций Госдумы

В Челябинск в ближайшее время прибудут спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций. Они намерены обсудить на выездном заседании проблемы законодательного обеспечения развития промышленности, сообщил источник URA.RU в политических кругах.
«В списках значатся лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов (СРЗП) и Владислав Даванков („Новые люди“). Они примут участие в совещании по промышленности на Челябинском кузнечно-прессовом заводе, принадлежащем семье депутата Госдумы от „Справедливой России“ Валерия Гартунга. Сейчас за ними отправился кортеж в аэропорт», — рассказал инсайдер.
Также, по информации URA.RU, в парламентскую делегацию входит еще несколько депутатов от Челябинской области. Кроме того, на мероприятие приглашены представители профильных ведомств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!