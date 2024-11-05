Володин привезет в Челябинск лидеров фракций Госдумы

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Вячеслав Володин проведет в Челябинске выездное заседание Совета Госдумы
Вячеслав Володин проведет в Челябинске выездное заседание Совета Госдумы Фото:

В Челябинск в ближайшее время прибудут спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций. Они намерены обсудить на выездном заседании проблемы законодательного обеспечения развития промышленности, сообщил источник URA.RU в политических кругах.

«В списках значатся лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов (СРЗП) и Владислав Даванков („Новые люди“). Они примут участие в совещании по промышленности на Челябинском кузнечно-прессовом заводе, принадлежащем семье депутата Госдумы от „Справедливой России“ Валерия Гартунга. Сейчас за ними отправился кортеж в аэропорт», — рассказал инсайдер.

Также, по информации URA.RU, в парламентскую делегацию входит еще несколько депутатов от Челябинской области. Кроме того, на мероприятие приглашены представители профильных ведомств.

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В Челябинск в ближайшее время прибудут спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций. Они намерены обсудить на выездном заседании проблемы законодательного обеспечения развития промышленности, сообщил источник URA.RU в политических кругах. «В списках значатся лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов (СРЗП) и Владислав Даванков („Новые люди“). Они примут участие в совещании по промышленности на Челябинском кузнечно-прессовом заводе, принадлежащем семье депутата Госдумы от „Справедливой России“ Валерия Гартунга. Сейчас за ними отправился кортеж в аэропорт», — рассказал инсайдер. Также, по информации URA.RU, в парламентскую делегацию входит еще несколько депутатов от Челябинской области. Кроме того, на мероприятие приглашены представители профильных ведомств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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