Аналитик Антонов: рост пенсий не дает достойного уровня жизни из-за взлета цен

Даже с индексацией выплат, пенсий недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни. Средняя пенсия в России после индексации на 7,5% с начала 2024 года составляет около 23 405 рублей. По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, учитывая иные траты, на полноценное питание у пенсионеров остается крайне мало средств.
«Основная часть пенсии уходит на оплату лекарств и коммунальных услуг, и у пенсионеров остается мало средств на полноценное питание», — сообщила «Газета.ru» со ссылкой на слова Антонова. Эксперт отметил, что недостаточное питание может привести к ухудшению здоровья, что, в свою очередь, увеличивает расходы на медицинские препараты и создает замкнутый круг проблем с финансами и здоровьем.
Антонов также отметил, что сложность пенсионной системы и долгосрочная заморозка накопительной части пенсии с 2014 года значительно затрудняют финансовое планирование граждан. Он считает, что стоит пересмотреть некоторые аспекты пенсионной системы, включая привязку выплат к реальному росту цен и разморозку накопительной части пенсии, чтобы обеспечить достойное будущее для пенсионеров.
Ранее сообщалось, что в России упростят порядок перевода пенсионных накоплений. Теперь россиянам будет достаточно подать электронное заявление для перевода средств между Социальным фондом России и негосударственными пенсионными фондами (НПФ).
Также с 1 ноября текущего года вступила в силу программа долгосрочных сбережений (ПДС), предназначенная для граждан России с доходом не более 80 тысяч рублей. Участие в данной программе позволяет увеличить размер предполагаемых пенсионных выплат на 7,5-8% от зарплаты участников.
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