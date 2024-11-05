Аналитик Антонов: рост пенсий не дает достойного уровня жизни из-за взлета цен

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Даже после индексации пенсий в России средств не хватает обеспечения достойного уровня жизни, заявил аналитик Антонов
Даже после индексации пенсий в России средств не хватает обеспечения достойного уровня жизни, заявил аналитик Антонов Фото:

Даже с индексацией выплат, пенсий недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни. Средняя пенсия в России после индексации на 7,5% с начала 2024 года составляет около 23 405 рублей. По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, учитывая иные траты, на полноценное питание у пенсионеров остается крайне мало средств.

«Основная часть пенсии уходит на оплату лекарств и коммунальных услуг, и у пенсионеров остается мало средств на полноценное питание», — сообщила «Газета.ru» со ссылкой на слова Антонова. Эксперт отметил, что недостаточное питание может привести к ухудшению здоровья, что, в свою очередь, увеличивает расходы на медицинские препараты и создает замкнутый круг проблем с финансами и здоровьем.

Антонов также отметил, что сложность пенсионной системы и долгосрочная заморозка накопительной части пенсии с 2014 года значительно затрудняют финансовое планирование граждан. Он считает, что стоит пересмотреть некоторые аспекты пенсионной системы, включая привязку выплат к реальному росту цен и разморозку накопительной части пенсии, чтобы обеспечить достойное будущее для пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в России упростят порядок перевода пенсионных накоплений. Теперь россиянам будет достаточно подать электронное заявление для перевода средств между Социальным фондом России и негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

Также с 1 ноября текущего года вступила в силу программа долгосрочных сбережений (ПДС), предназначенная для граждан России с доходом не более 80 тысяч рублей. Участие в данной программе позволяет увеличить размер предполагаемых пенсионных выплат на 7,5-8% от зарплаты участников.

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Даже с индексацией выплат, пенсий недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни. Средняя пенсия в России после индексации на 7,5% с начала 2024 года составляет около 23 405 рублей. По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, учитывая иные траты, на полноценное питание у пенсионеров остается крайне мало средств. «Основная часть пенсии уходит на оплату лекарств и коммунальных услуг, и у пенсионеров остается мало средств на полноценное питание», — сообщила «Газета.ru» со ссылкой на слова Антонова. Эксперт отметил, что недостаточное питание может привести к ухудшению здоровья, что, в свою очередь, увеличивает расходы на медицинские препараты и создает замкнутый круг проблем с финансами и здоровьем. Антонов также отметил, что сложность пенсионной системы и долгосрочная заморозка накопительной части пенсии с 2014 года значительно затрудняют финансовое планирование граждан. Он считает, что стоит пересмотреть некоторые аспекты пенсионной системы, включая привязку выплат к реальному росту цен и разморозку накопительной части пенсии, чтобы обеспечить достойное будущее для пенсионеров. Ранее сообщалось, что в России упростят порядок перевода пенсионных накоплений. Теперь россиянам будет достаточно подать электронное заявление для перевода средств между Социальным фондом России и негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Также с 1 ноября текущего года вступила в силу программа долгосрочных сбережений (ПДС), предназначенная для граждан России с доходом не более 80 тысяч рублей. Участие в данной программе позволяет увеличить размер предполагаемых пенсионных выплат на 7,5-8% от зарплаты участников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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