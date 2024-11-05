Экс-замгубернатора Тульской области Шеденков заживо сгорел в Подмосковье

В Пушкинском городском округе погиб 73-летний экс-заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков. Мужчина погиб в результате пожара в подмосковном СНТ. Причиной пожара в доме стало неосторожное обращение с камином.
«Бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков погиб в результате пожара в подмосковном СНТ», — сообщил «МК». Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с камином.
Отмечается, что на момент возгорания в доме в гостях находилась знакомая Шеденкова. Женщине спастись удалось.
После завершения карьеры в Тульской области, Шеденков переехал в Москву, где продолжил работу на ответственных административных постах. Среди его последних должностей — глава управы района Капотня и заместитель префекта Юго-Восточного округа.
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