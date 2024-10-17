Кто претендует на пост мэра Челябинска

На должность мэра Челябинска претендуют 29 кандидатов

17 октября 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Документы на конкурс мэра Челябинска подали 29 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы мэра Челябинска — 2024 Завершился прием документов на конкурс на пост мэра Челябинска. На должность претендуют 29 кандидатов. Что это за люди и какие слои общества они представляют, узнало URA.RU. Чиновники и депутаты Прежде всего пост интересен профессиональным управленцам и депутатам. Среди кандидатов несколько таких людей. Это действующий глава Калининского района и бывший вице-мэр Челябинска Владимир Шамне. С 2019 по 2022 годы он работал заместителем мэра Челябинска по вопросам градостроительства, затем последовательно трудился замглавы по благоустройству и главой Калининского района. Также на пост мэра претендует эсер, председатель Металлургического отделения общества инвалидов, экс-депутат гордумы предыдущего созыва Владимир Корнев. Корнев известен как возмутитель спокойствия в предыдущем составе гордумы. Сообщалось, в том числе, о драках с его участием. В ходе завершившейся выборной кампании в гордуму Корнев предлагал 200 тысяч рублей за голос в свою пользу. Правда, позднее назвал это шуткой. Еще один эсер, решивший выдвинуться в мэры, — действующий депутат заксобрания региона Павел Жолобов. Жолобов активно развивает свои соцсети и заявил, что участвует в конкурсе, потому что для него любой конкурс — это зона роста. Он сообщил, что будет рассказывать о ходе конкурса своим подписчикам. Фаворитом конкурса называют председателя региональной Контрольно-счетной палаты Алексея Лошкина. До прихода на госслужбу Лошкин работал в полиции. Он кандидат юридических наук и обладатель звания «Заслуженный юрист Челябинской области». Одно время руководил региональным исполкомом ЕР. Еще один партийный кандидат — представляющий ЛДПР Владислав Жеколдин Он является помощником координатора партии в регионе Виталия Пашина. Как и Корнев, в этом году Жеколдин участвовал в выборах депутатов гордумы Челябинска, но проиграл. Среди своих преимуществ он называет молодой возраст, заявляя, что 27 лет — самое время, чтобы взяться за преображение города. Юристы и силовики Среди кандидатов есть практикующие юристы и люди с юридическим образованием. Так, Максим Бакулев и Дмитрий Стариков работают арбитражными управляющими. Впрочем, уверенно говорить об их успехах на профессиональном поприще сложно. По данным СБИС, операции по счетам индивидуального предпринимателя Максима Бакулина приостановлены по решению Федеральной налоговой службы от 11 октября текущего года. Он, кстати, выдвигался на конкурс на пост мэра Челябинска в 2019 году. Дмитрий Стариков в интернет-поисковике значится как руководитель 50 организаций, у каждой из которых присутствует отметка «Не действует». То есть похвастаться примерами успешного вывода предприятий из процедуры банкротства он вряд ли сумеет. Еще один юрист, принимавший участие в конкурсе в 2019 году и решивший повторить этот путь, — пенсионер МВД Георгий Невский. В этом году Невский безуспешно пытался зарегистрироваться кандидатом в депутаты гордумы от партии «Яблоко». Он дает в интернете юридические консультации практически во всех сферах права. Бизнесмены и предприниматели Не прочь попробовать свои силы в политике и предприниматели. Один из них — Виктор Легенчук. Согласно открытым данным, он возглавляет челябинскую кампанию «Аргус Групп М». Его фирма торгует мебелью и бытовыми товарами. Бизнесмен также является офицером запаса. Легенчук старается участвовать в выборах разного уровня. В 2019 году подавал заявление на участие в конкурсе на пост мэра Челябинска, намеревался попробовать свои силы в кастинге на градоначальника Златоуста. Был самовыдвиженцем на выборах в заксобрание региона в 2020 году, но утратил статус кандидата. Дважды — в 2023 и 2024 году — участвовал в конкурсе на пост мэра Миасса. В первый раз он проиграл Егору Ковальчуку, во второй, буквально несколько дней назад, — Юрию Ефименко. Одна из немногих женщин на конкурсе — гендиректор логистического центра «Форвард» Светлана Мячкова. Судя по открытым данным, в бизнесе дела Мячковой идут не так хорошо. Выручка компании за 2023 год, по данным СБИС, превысила четыре миллиона рублей, при этом чистая прибыль составила 14 тысяч рублей. Зато Мячкова преуспела в науке — она является кандидатом технических наук, автором 12 работ и имеет два свидетельства государственной регистрации программы для ЭВМ. Интересен пост мэра Челябинска и жителям других регионов. Так, на конкурс выдвинулся главный специалист ООО «Специальная энергия» Юрий Дубовик. Общество «Специальная энергия», зарегистрировано в Москве, его офис находится в бизнес-центре «Кутузофф Тауэр» в «Москва-сити». Компания имеет отношение к «Росатому», занимается тепловой генерацией и выработкой электричества путем сжигания твердых коммунальных отходов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Завершился прием документов на конкурс на пост мэра Челябинска. На должность претендуют 29 кандидатов. Что это за люди и какие слои общества они представляют, узнало URA.RU. Прежде всего пост интересен профессиональным управленцам и депутатам. Среди кандидатов несколько таких людей. Это действующий глава Калининского района и бывший вице-мэр Челябинска Владимир Шамне. С 2019 по 2022 годы он работал заместителем мэра Челябинска по вопросам градостроительства, затем последовательно трудился замглавы по благоустройству и главой Калининского района. Также на пост мэра претендует эсер, председатель Металлургического отделения общества инвалидов, экс-депутат гордумы предыдущего созыва Владимир Корнев. Корнев известен как возмутитель спокойствия в предыдущем составе гордумы. Сообщалось, в том числе, о драках с его участием. В ходе завершившейся выборной кампании в гордуму Корнев предлагал 200 тысяч рублей за голос в свою пользу. Правда, позднее назвал это шуткой. Еще один эсер, решивший выдвинуться в мэры, — действующий депутат заксобрания региона Павел Жолобов. Жолобов активно развивает свои соцсети и заявил, что участвует в конкурсе, потому что для него любой конкурс — это зона роста. Он сообщил, что будет рассказывать о ходе конкурса своим подписчикам. Фаворитом конкурса называют председателя региональной Контрольно-счетной палаты Алексея Лошкина. До прихода на госслужбу Лошкин работал в полиции. Он кандидат юридических наук и обладатель звания «Заслуженный юрист Челябинской области». Одно время руководил региональным исполкомом ЕР. Еще один партийный кандидат — представляющий ЛДПР Владислав Жеколдин Он является помощником координатора партии в регионе Виталия Пашина. Как и Корнев, в этом году Жеколдин участвовал в выборах депутатов гордумы Челябинска, но проиграл. Среди своих преимуществ он называет молодой возраст, заявляя, что 27 лет — самое время, чтобы взяться за преображение города. Среди кандидатов есть практикующие юристы и люди с юридическим образованием. Так, Максим Бакулев и Дмитрий Стариков работают арбитражными управляющими. Впрочем, уверенно говорить об их успехах на профессиональном поприще сложно. По данным СБИС, операции по счетам индивидуального предпринимателя Максима Бакулина приостановлены по решению Федеральной налоговой службы от 11 октября текущего года. Он, кстати, выдвигался на конкурс на пост мэра Челябинска в 2019 году. Дмитрий Стариков в интернет-поисковике значится как руководитель 50 организаций, у каждой из которых присутствует отметка «Не действует». То есть похвастаться примерами успешного вывода предприятий из процедуры банкротства он вряд ли сумеет. Еще один юрист, принимавший участие в конкурсе в 2019 году и решивший повторить этот путь, — пенсионер МВД Георгий Невский. В этом году Невский безуспешно пытался зарегистрироваться кандидатом в депутаты гордумы от партии «Яблоко». Он дает в интернете юридические консультации практически во всех сферах права. Не прочь попробовать свои силы в политике и предприниматели. Один из них — Виктор Легенчук. Согласно открытым данным, он возглавляет челябинскую кампанию «Аргус Групп М». Его фирма торгует мебелью и бытовыми товарами. Бизнесмен также является офицером запаса. Легенчук старается участвовать в выборах разного уровня. В 2019 году подавал заявление на участие в конкурсе на пост мэра Челябинска, намеревался попробовать свои силы в кастинге на градоначальника Златоуста. Был самовыдвиженцем на выборах в заксобрание региона в 2020 году, но утратил статус кандидата. Дважды — в 2023 и 2024 году — участвовал в конкурсе на пост мэра Миасса. В первый раз он проиграл Егору Ковальчуку, во второй, буквально несколько дней назад, — Юрию Ефименко. Одна из немногих женщин на конкурсе — гендиректор логистического центра «Форвард» Светлана Мячкова. Судя по открытым данным, в бизнесе дела Мячковой идут не так хорошо. Выручка компании за 2023 год, по данным СБИС, превысила четыре миллиона рублей, при этом чистая прибыль составила 14 тысяч рублей. Зато Мячкова преуспела в науке — она является кандидатом технических наук, автором 12 работ и имеет два свидетельства государственной регистрации программы для ЭВМ. Интересен пост мэра Челябинска и жителям других регионов. Так, на конкурс выдвинулся главный специалист ООО «Специальная энергия» Юрий Дубовик. Общество «Специальная энергия», зарегистрировано в Москве, его офис находится в бизнес-центре «Кутузофф Тауэр» в «Москва-сити». Компания имеет отношение к «Росатому», занимается тепловой генерацией и выработкой электричества путем сжигания твердых коммунальных отходов.