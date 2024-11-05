«Южуралзолото» снова обратится за разрешением по Березняковскому месторождению

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») повторно обратится за комплексным экологическим разрешением (КЭР) на разработку Березняковского месторождения в Челябинской области. Как URA.RU сообщил директор департамента проектно-изыскательских работ управляющей компании «ЮГК» Юрий Лукьянов, пакет документов подготовят в течение десяти дней.
«С природоохранными органами ведется текущая работа. В ближайшие 10 дней недочеты исправляем и сдаем. Мы тесно сотрудничаем со специалистами Росприроднадзора и Ростехнадзора, за что благодарны коллегам», — рассказал URA.RU Лукьянов.
Руководитель отметил, что на площадке есть объекты, которые строятся. Их включили в КЭР, но они не сданы в эксплуатацию. Когда объекты достроят, разрешения на них также получат.
Собеседник подчеркнул, что до конца года планируется получить КЭР на все семь объектов группы в регионе. В настоящий момент оформлены разрешения на четыре площадки. КЭР на разработку Березняковского месторождения их количество увеличит. Лукьянов отметил, что по области «ЮГК» выступила одним из лидеров по количеству оформленных КЭР.
Данные разрешения устанавливают допустимые нормы воздействия предприятий на окружающую среду. Они включают требования к выбросам, сбросам загрязняющих веществ и обращению с отходами. КЭР необходимы для контроля экологической безопасности и предотвращения негативного влияния промышленных объектов на природу. Их наличие свидетельствует о соответствии деятельности предприятия современным экологическим стандартам.
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