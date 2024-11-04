Депутат думы ХМАО пойдет под суд за сокрытие ВНЖ Евросоюза

Депутат думы ХМАО и гендиректор АО «ДСК „Автобан“ Алексей Андреев предстанет перед судом за сокрытие вида на жительство в Евросоюзе. Источник в силовых структурах округа отмечает, что прокуратура уже согласовала обвинительное заключение по уголовному делу.
«Дело депутата Андреева передано в суд. Он обвиняется в сокрытии вида на жительства в Италии. Уголовное дело было возбуждено по ст. 330.2 (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства либо вида на жительство)», — отмечает инсайдер.
Сам политик подтвердил, что является фигурантом уголовного дела. «Документ у меня был, но он давно просрочен. И на его основании я не мог постоянно проживать, только временно. Уголовное дело такое, сфабрикованное», — прокомментировал Андреев.
В пресс-службу управления СК по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Весной 2024 года депутат Андреев планировал отказаться от мандата. Однако впоследствии передумал и отозвал свое заявление.
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