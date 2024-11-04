04 ноября 2024

Депутат думы ХМАО пойдет под суд за сокрытие ВНЖ Евросоюза

Глава «Автобана» депутат Андреев из ХМАО пойдет под суд за сокрытие ВНЖ Италии
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутата думы ХМАО Алексея Андреева будут судить по обвинению в сокрытии информации о ВНЖ в Евросоюзе
Депутата думы ХМАО Алексея Андреева будут судить по обвинению в сокрытии информации о ВНЖ в Евросоюзе Фото:

Депутат думы ХМАО и гендиректор АО «ДСК „Автобан“ Алексей Андреев предстанет перед судом за сокрытие вида на жительство в Евросоюзе. Источник в силовых структурах округа отмечает, что прокуратура уже согласовала обвинительное заключение по уголовному делу.

«Дело депутата Андреева передано в суд. Он обвиняется в сокрытии вида на жительства в Италии. Уголовное дело было возбуждено по ст. 330.2 (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства либо вида на жительство)», — отмечает инсайдер.

Сам политик подтвердил, что является фигурантом уголовного дела. «Документ у меня был, но он давно просрочен. И на его основании я не мог постоянно проживать, только временно. Уголовное дело такое, сфабрикованное», — прокомментировал Андреев.

В пресс-службу управления СК по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Весной 2024 года депутат Андреев планировал отказаться от мандата. Однако впоследствии передумал и отозвал свое заявление.

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Депутат думы ХМАО и гендиректор АО «ДСК „Автобан“ Алексей Андреев предстанет перед судом за сокрытие вида на жительство в Евросоюзе. Источник в силовых структурах округа отмечает, что прокуратура уже согласовала обвинительное заключение по уголовному делу. «Дело депутата Андреева передано в суд. Он обвиняется в сокрытии вида на жительства в Италии. Уголовное дело было возбуждено по ст. 330.2 (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства либо вида на жительство)», — отмечает инсайдер. Сам политик подтвердил, что является фигурантом уголовного дела. «Документ у меня был, но он давно просрочен. И на его основании я не мог постоянно проживать, только временно. Уголовное дело такое, сфабрикованное», — прокомментировал Андреев. В пресс-службу управления СК по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Весной 2024 года депутат Андреев планировал отказаться от мандата. Однако впоследствии передумал и отозвал свое заявление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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