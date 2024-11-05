«Хотел жениться»: что известно о тагильчанине, зверски зарезанном на глазах у всех в кафе. Фото

Тагильчанин, которого зарезали в кафе в Нижнем Тагиле, собирался жениться

05 ноября 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Тагильчанина Дмитрия зарезали в кафе «Континент» Фото: Стас Этвеш © URA.RU Убитым в тагильском кафе «Континент» на улице Зари, 21А оказался 45-летний Дмитрий, который зимой собирался жениться. Об этом URA.RU рассказала его сестра. «Дима ранее не был знаком с убийцей. Они в тот день случайно встретились в этом кафе, там и познакомились. Дима собирался в этом году жениться на своей девушке, с которой встречался третий год», — сообщила родственница. По ее словам, Дмитрий работал неофициально. Он был старшим ребенком в семье (всего детей трое). «В последнее время мы редко общались, поскольку я живу в другом городе. Но, когда собирались у мамы, то делились новостями. Дима всегда помогал маме, он был отзывчивым и добрым. Сейчас мне очень больно», — заключила девушка. Дмитрия похоронили на Рогожинском кладбище. Трагедия произошла в ночь на 9 октября. Дмитрий сидел за столом в компании мужчины и женщины. В какой-то момент подозреваемый ударил Дмитрия по лицу, а после этого достал нож из сумки и нанес семь ножевых ранений. Затем злоумышленник и его спутница ушли из заведения. Жизнь Дмитрия пытались спасти врачи, но не смогли. Полиция оперативно задержала преступника. Им оказался ранее судимый за кражи, убийство и изнасилование местный житель. Дмитрия он убил через пять дней после освобождения из колонии. Дмитрию было 45 лет Фото: предоставлено родственницей убитого Обвиняемый в убийстве Фото: предоставлено свердловским СКР Орудие убийства. Его преступник выбросил, когда вышел из кафе Фото: предоставлено свердловским СКР Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Убитым в тагильском кафе «Континент» на улице Зари, 21А оказался 45-летний Дмитрий, который зимой собирался жениться. Об этом URA.RU рассказала его сестра. «Дима ранее не был знаком с убийцей. Они в тот день случайно встретились в этом кафе, там и познакомились. Дима собирался в этом году жениться на своей девушке, с которой встречался третий год», — сообщила родственница. По ее словам, Дмитрий работал неофициально. Он был старшим ребенком в семье (всего детей трое). «В последнее время мы редко общались, поскольку я живу в другом городе. Но, когда собирались у мамы, то делились новостями. Дима всегда помогал маме, он был отзывчивым и добрым. Сейчас мне очень больно», — заключила девушка. Дмитрия похоронили на Рогожинском кладбище. Трагедия произошла в ночь на 9 октября. Дмитрий сидел за столом в компании мужчины и женщины. В какой-то момент подозреваемый ударил Дмитрия по лицу, а после этого достал нож из сумки и нанес семь ножевых ранений. Затем злоумышленник и его спутница ушли из заведения. Жизнь Дмитрия пытались спасти врачи, но не смогли. Полиция оперативно задержала преступника. Им оказался ранее судимый за кражи, убийство и изнасилование местный житель. Дмитрия он убил через пять дней после освобождения из колонии.