«Хотел жениться»: что известно о тагильчанине, зверски зарезанном на глазах у всех в кафе. Фото

Тагильчанин, которого зарезали в кафе в Нижнем Тагиле, собирался жениться
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Тагильчанина Дмитрия зарезали в кафе «Континент» Фото:

Убитым в тагильском кафе «Континент» на улице Зари, 21А оказался 45-летний Дмитрий, который зимой собирался жениться. Об этом URA.RU рассказала его сестра.

«Дима ранее не был знаком с убийцей. Они в тот день случайно встретились в этом кафе, там и познакомились. Дима собирался в этом году жениться на своей девушке, с которой встречался третий год», — сообщила родственница.

По ее словам, Дмитрий работал неофициально. Он был старшим ребенком в семье (всего детей трое). «В последнее время мы редко общались, поскольку я живу в другом городе. Но, когда собирались у мамы, то делились новостями. Дима всегда помогал маме, он был отзывчивым и добрым. Сейчас мне очень больно», — заключила девушка. Дмитрия похоронили на Рогожинском кладбище.

Трагедия произошла в ночь на 9 октября. Дмитрий сидел за столом в компании мужчины и женщины. В какой-то момент подозреваемый ударил Дмитрия по лицу, а после этого достал нож из сумки и нанес семь ножевых ранений. Затем злоумышленник и его спутница ушли из заведения. Жизнь Дмитрия пытались спасти врачи, но не смогли.

Полиция оперативно задержала преступника. Им оказался ранее судимый за кражи, убийство и изнасилование местный житель. Дмитрия он убил через пять дней после освобождения из колонии.

Дмитрию было 45 лет
Дмитрию было 45 лет
Фото:
Обвиняемый в убийстве
Обвиняемый в убийстве
Фото:
Орудие убийства. Его преступник выбросил, когда вышел из кафе
Орудие убийства. Его преступник выбросил, когда вышел из кафе
Фото:

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Убитым в тагильском кафе «Континент» на улице Зари, 21А оказался 45-летний Дмитрий, который зимой собирался жениться. Об этом URA.RU рассказала его сестра. «Дима ранее не был знаком с убийцей. Они в тот день случайно встретились в этом кафе, там и познакомились. Дима собирался в этом году жениться на своей девушке, с которой встречался третий год», — сообщила родственница. По ее словам, Дмитрий работал неофициально. Он был старшим ребенком в семье (всего детей трое). «В последнее время мы редко общались, поскольку я живу в другом городе. Но, когда собирались у мамы, то делились новостями. Дима всегда помогал маме, он был отзывчивым и добрым. Сейчас мне очень больно», — заключила девушка. Дмитрия похоронили на Рогожинском кладбище. Трагедия произошла в ночь на 9 октября. Дмитрий сидел за столом в компании мужчины и женщины. В какой-то момент подозреваемый ударил Дмитрия по лицу, а после этого достал нож из сумки и нанес семь ножевых ранений. Затем злоумышленник и его спутница ушли из заведения. Жизнь Дмитрия пытались спасти врачи, но не смогли. Полиция оперативно задержала преступника. Им оказался ранее судимый за кражи, убийство и изнасилование местный житель. Дмитрия он убил через пять дней после освобождения из колонии.
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