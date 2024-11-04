«Вышел на свободу пять дней назад»: подробности о зарезавшем знакомого в тагильском баре. Фото, видео

Тагильчанин, зарезавший мужчину в баре, вышел на свободу за пять дней до ЧП

05 ноября 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Всего мужчина отсидел почти 23 года (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Мужчина, хладнокровно зарезавший знакомого в нижнетагильском баре «Континент» на Вагонке, вышел на свободу за пять дней до убийства. Общий срок лишения свободы обвиняемого составил почти 23 года. Сейчас по факту происшествия проводятся судебные экспертизы, рассказали URA.RU правоохранители. «Мужчина вооружился ножом и причинил им оппоненту несколько ударов в область живота. После этого фигурант покинул место происшествия. От орудия преступления он избавился по ходу движения к себе домой, выкинув нож на улице. С полученными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в 2001 году обвиняемый был осужден к условному лишению свободы за кражу, а на следующий год его отправили в тюрьму на 22 года за преступление сексуального характера и убийство. «Отбыв это наказание, гражданин так и не смог завязать с криминальным прошлым, поэтому в 2023 году вновь попался на краже. Его осудили к десяти месяцам колонии. Вышел из мест лишения свободы он лишь за пять дней до нынешнего убийства», — отметил полковник Горелых. Убийство произошло 9 октября, однако об этом стало известно только 4 ноября. В роковой день вместе с вооруженным ножом была женщина, которая покинула бар после убийства вместе с ним. Нож спрятали в сумку, а потом выкинули, но следователям удалось его найти. Теперь обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина, хладнокровно зарезавший знакомого в нижнетагильском баре «Континент» на Вагонке, вышел на свободу за пять дней до убийства. Общий срок лишения свободы обвиняемого составил почти 23 года. Сейчас по факту происшествия проводятся судебные экспертизы, рассказали URA.RU правоохранители. «Мужчина вооружился ножом и причинил им оппоненту несколько ударов в область живота. После этого фигурант покинул место происшествия. От орудия преступления он избавился по ходу движения к себе домой, выкинув нож на улице. С полученными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в 2001 году обвиняемый был осужден к условному лишению свободы за кражу, а на следующий год его отправили в тюрьму на 22 года за преступление сексуального характера и убийство. «Отбыв это наказание, гражданин так и не смог завязать с криминальным прошлым, поэтому в 2023 году вновь попался на краже. Его осудили к десяти месяцам колонии. Вышел из мест лишения свободы он лишь за пять дней до нынешнего убийства», — отметил полковник Горелых. Убийство произошло 9 октября, однако об этом стало известно только 4 ноября. В роковой день вместе с вооруженным ножом была женщина, которая покинула бар после убийства вместе с ним. Нож спрятали в сумку, а потом выкинули, но следователям удалось его найти. Теперь обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы.