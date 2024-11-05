СК установил хищение имущественного комплекса МО на 700 млн рублей

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Произошло хищение имущественного комплекса МО на 700 млн рублей
Произошло хищение имущественного комплекса МО на 700 млн рублей Фото:

Следствие установило факт хищения имущественного комплекса Минобороны в Москве стоимостью более 700 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СК РФ). Отмечается, что обвинение предъявлено экс-начальнику управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николаю Грачеву. В преступлении замешаны также Алексей Асташкин, Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников.

«По данным следствия, в 2021 году Асташкин и Грачев под руководством [Сергея] Овчинникова <...> похитили имущественный комплекс, расположенный в городе Москве и состоящий из 24 объектов недвижимости, общей стоимостью более 700 млн рублей», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Там же заявили, что преступная схема была организована в рамках процедуры банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона». 

Ранее следователи выявили причастность Грачева, Асташкина и Потапова к аналогичным преступлениям в Балашихе. В настоящее время Сергей Овчинников находится в розыске. Грачев, Асташкин и Потапов содержатся под стражей.

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Следствие установило факт хищения имущественного комплекса Минобороны в Москве стоимостью более 700 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СК РФ). Отмечается, что обвинение предъявлено экс-начальнику управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николаю Грачеву. В преступлении замешаны также Алексей Асташкин, Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников. «По данным следствия, в 2021 году Асташкин и Грачев под руководством [Сергея] Овчинникова <...> похитили имущественный комплекс, расположенный в городе Москве и состоящий из 24 объектов недвижимости, общей стоимостью более 700 млн рублей», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Там же заявили, что преступная схема была организована в рамках процедуры банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона».  Ранее следователи выявили причастность Грачева, Асташкина и Потапова к аналогичным преступлениям в Балашихе. В настоящее время Сергей Овчинников находится в розыске. Грачев, Асташкин и Потапов содержатся под стражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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